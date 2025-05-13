皇九全層2.5億放售 趙曾學韞等持有

較30年前買入價高逾1倍

上述物業為皇九10樓全層，據恆興業集團網頁，該樓層迄今仍為公司總部。物業建築面積31,719方呎，世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黄懿誠表示，最新意向價降至約2.5億元，意向呎價約18,222元。資料顯示，物業曾於去年7月以約3億元放售，即不足一年減價約5000萬元或約17%，不過，據資料顯示，物業原由COMFEED COMPANY LIMITED於1993年以約1.11億元購入，公司董事包括恆興業集團主席趙善簪及其妻、名媛趙曾學韞及相關人士，故即使減價後，以叫價計仍較當年購入價高約1.4億元或1.3倍。

黄懿誠補充，近日市場不乏矚目商廈成交，如港交所（0388）以約63億元向置地購入中環交易廣場一期9層樓面及交易廣場平台1樓及2樓若干舖位，平均實呎約42,850元。他又指出，去年皇后大道中9號連錄3宗矚目成交，分別為針織商人羅建生相關人士以1.45億元售出2301至03室，呎價約18,575元；外資證券行羅沙證券DA ROSA家族以4000萬元售出701室，呎價約22,663元；以及觀瀾湖集團相關人士以3.1億元售出29樓全層，呎價約22,514元。另外，由億京持有的天水圍天一商城一樓1001號舖，建築面積約4021方呎，目前由大生超市租用，惟市場未有租金資料，上月以4388萬元售出，呎價約1.09萬元。