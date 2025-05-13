美聯：次季料租升價跌 供平過租延續

好淡爭持中 籲政府出招吸資

劉嘉輝又預計，現時樓市基本上未擺脫好淡爭持的局面，若政府想加快樓市復蘇，應及早提出有效措施，吸引資金來港置業，加速去庫存，增加發展商恢復買地的誘因。該行亦建議，投資移民可全面放寬至任何樓價的物業，樓價全數計入投資額，鼓勵買樓可以移民。另建議放寬印花稅延至交易完成後才需繳付，讓置業人士有更大的彈性來運用資金；最後可設立跨境「購房通」，亦即是中國與香港兩地互聯互通機制的「購房」版，讓兩地居民可以在兩地購房，並便利內地人才落戶香港。