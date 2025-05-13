美聯：次季料租升價跌 供平過租延續

【明報專訊】隨着貿易戰有降溫的迹象，加上近期港元展現強勢，以及市場料美國年內將會減息，利好因素將抬頭，樓市似有重返正軌之勢。美聯物業首席分析師劉嘉輝預期，5月後樓市將重回正軌，預期樓市次季大致靠穩，「供平過租」促使更多租客「租轉買」及投資者入市下，新盤將大舉出擊，成交料按季升約13.7%，錄得約5000宗水平，創6年新高；二手則回穩，成交則估計有望錄約11,000宗，按季升約6.2%，達一年高位。至於租金及樓價走勢方面，受惠租務旺季來臨，以及人才及留學生持續來港利好租務市場，料次季租金升約3%，而樓價則輕微回調，延續「租升價跌」的情况。
好淡爭持中 籲政府出招吸資
劉嘉輝又預計，現時樓市基本上未擺脫好淡爭持的局面，若政府想加快樓市復蘇，應及早提出有效措施，吸引資金來港置業，加速去庫存，增加發展商恢復買地的誘因。該行亦建議，投資移民可全面放寬至任何樓價的物業，樓價全數計入投資額，鼓勵買樓可以移民。另建議放寬印花稅延至交易完成後才需繳付，讓置業人士有更大的彈性來運用資金；最後可設立跨境「購房通」，亦即是中國與香港兩地互聯互通機制的「購房」版，讓兩地居民可以在兩地購房，並便利內地人才落戶香港。