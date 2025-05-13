外籍機師租轉買 740萬購昇薈兩房 受惠拆息跌供平過租 呎價1.1萬

明報記者 趙頌明

中原地產分行副分區營業經理曹嘉華表示，昇薈本月錄得首宗成交，位於9座低層C室，實用670方呎，兩房間隔，以740萬元成交，實呎11,045元。買家為外籍機師，一直於昇薈租住同類型的兩房單位，由於持續被業主加租，見息口回落供平過租，故轉租為買。原業主2013年12月497.38萬元一手買入，持貨約12年，帳面賺242.62萬元或49%。曹續指出，昇薈由本年初至今，整體租金升5%；屋苑同期樓價則下跌1%至3％，故相信租轉買個案將陸續增加。

同類月租兩年升兩成 樓價跌15%

事實上，東涌租金一直攀升。資料顯示，昇薈一個同座同面積同室的高層戶，2023年3月，即香港實施全面通關後一個月，以1.9萬元租出，與現時同類2.35萬元月租比較，兩年來上升逾兩成。屋苑第6座、一個相同面積高5層的同類單位，2023年2月以868萬元成交，即現時最新成交價較兩年前低約15%。

九龍租客2650萬購傲瀧4房蝕讓貨

此外，利嘉閣地產首席聯席董事歐柏倫稱，清水灣傲瀧一個頂層連天台單位，實用1493方呎、4房雙套連工人套房間隔，另連56方呎平台及1157方呎天台，以2650萬元連車位成交，實呎17,749元。買家為九龍區租客，原業主2017年約3001萬元一手買入，另以約200萬買入車位，即共涉3201萬元，帳面蝕讓551萬元或17%，連使費料實蝕約705萬元或22%。另中原地產分行經理梁嘉駿表示，鰂魚涌逸樺園1座低層D室，實用614方呎，兩房間隔，以1070萬元易手，實呎17,427元。買家一直於港島西區租住，見近期息口回落，遂轉租為買。原業主2019年11月以1280萬元購入單位，持貨逾5年，是次沽出帳面蝕讓210萬元或16%，連使費料實蝕約282萬元或22%。

太子鄧再沽貨 2900萬售愉景灣洋房

另一方面，人稱「太子鄧」的太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明，近期先後沽貨。市場消息指出，其持有的大嶼山愉景灣海蜂徑單號洋房，原則屬4房3套間隔，最新以約2900萬元售出，實用2413方呎，實呎約1.2萬元。鄧鉅明等人早於1996年以1250萬元購入，2021年曾內部轉讓，若對比29年前購入價，現帳面獲利約1650萬元或約1.3倍。