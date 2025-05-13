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經濟
2025年5月13日星期二
湯文亮 茶餐廳手記
投資策略
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SIERRA SEA 1B期4日收3.2萬票 超額199倍
皇九全層2.5億放售 趙曾學韞等持有
湯文亮：做生意勿「棄居保帥」
【明報專訊】星期日早上去到茶餐廳，老闆有同行搵佢吐苦水，話現在的生意很難做，但伙計很好，支持佢賣咗個自住單位繼續捱落去，在賣樓之前，問吓茶餐廳老闆意見。
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