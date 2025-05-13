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薛偉傑：美初創SiFly新款無人機 聲稱性能超越大疆產品

【明報專訊】正當美國特朗普政府大力要求製造業回歸美國時，美國加州矽谷的無人機初創企業SiFly突然在5月1日發表兩款無人機產品，聲稱不論是航程、飛行時間、載重量和靜音程度，都可以「吊打」大疆創新（DJI）等內地競爭對手的產品；而且其在美國製造的成本，也足以和中國內地製造競爭。

Q12連續飛3小時比大疆產品長3倍

SiFly發表的兩款無人機，分別稱為Q12和Q250。其中，Q12最大起飛重量超過12公斤，載重量約4.5公斤，最大航程約145公里，最高時速約88.5公里。Q12在盤旋狀態的滯空時間達兩小時；若是直線飛行狀態，更可長達3小時，比起內地無人機龍頭企業大疆創新相近級別產品的42至55分鐘多出2至3倍。而其4.5公斤的載重量，亦比一般同級小型4軸無人機高出1倍。

此外，Q12透過5G技術來遙控，號稱傳輸距離超過傳統的小型4軸無人機。而透過創新靜音發動機技術，Q12在100米外的飛行噪音，幾乎是人類耳朵無法聽到。Q12預定將於今年底開始交付，用途包括搜救、邊界巡邏、地圖測繪、農業、建築、礦業、環境監察，以及各種基建和公用事業的檢查。

而Q250較大型，最大起飛重量達到約250公斤，載重量約107.7公斤，最大航程約136.8公里，飛行時間100分鐘，最高時速約160.9公里。Q250預定將於2026年開始交付，主要用途是滅火、物流運輸、噴灑農藥等，但運作成本會比小型直升機低得多。

兩型號合共試飛逾3000次

SiFly首席商務官Logan Jones接受美國網媒訪問時表示，Q12在數據傳輸和雲端操作上的優勢，對於公共安全尤其重要，該公司初期會專攻長距離檢查和公共安全這兩個板塊。由於該公司大幅提升了無人機航程，他認為未來的城市毋須再設立那麼多的無人機停機坪和基地，取而代之是一種嶄新「無人機即時應變」（Drones as First Responders, DFR）模式。例如，警察將無人機放在巡邏車車尾箱內，當到達事故或犯罪現場附近，就放出無人機。

雖然兩款無人機都未開始量產，但Logan Jones稱，過去幾年，該公司已經在加州蒙特雷縣首府薩利納斯（Salinas）鄉郊的測試設施內進行超過3000次試飛。他又指出，該公司在無人機零件的採購地點及最終組裝設施的地點方面，都可以有很大的靈活性。

初期在美小量組裝

初步計劃是先作小規模生產，在美國某處組裝無人機。至於零部件，則是從美國《國防授權法案》（NDAA）批准的國家採購。當日後大規模生產時，再轉到其他地方組裝。他強調，該公司的無人機平台符合NDAA標準，這對於美國本土客戶具有吸引力。

他又稱，客戶希望無人機能夠飛行更長時間和更遠距離，而且價格能夠與中國內地和其他非西方的產品競爭，「他們其實想要直升機（的性能），而不是要一架小型、用於娛樂的無人機。」

他認為，該公司無人機可以沿着電纜或石油和天然氣管道飛行作檢查，「飛行時間每增加1分鐘，意味着客戶生產力提高或收益增加。當我們提供的續航時間是現時市場上一般平台的4倍時，客戶的投資回報率將大幅提升。」SiFly號稱，領導層集合了來自航空、科技和創業背景的世界級人才，該團隊擁有超過65項專利，以及大量製造專業知識。

始終未有詳細解釋有何技術突破

不過，SiFly始終未有詳細解釋，到底有何技術突破，能夠將無人機各項性能至少提高以倍計。該公司主要只提及兩點。第一，採用了市場上能量密度最高、成本效益最高的電池。第二，一般多旋翼無人機都是將大部分能量用於抵消地心吸力；而SiFly根據空氣動力學，重新設計了無人機的旋翼葉片，令它們更加接近直升機葉片，從而提高向前飛行的動力。

筆者估計，SiFly的意思可能是其無人機旋翼葉片的傾斜角度，能夠根據懸停、向前飛行甚或向其他方向飛行等而調整。因此，向前飛行的動力會超過一般多旋翼無人機。然而，只要看看近20多年，民航機的能源效益提升得很困難，就知道若真的要令無人機各項性能都至少提高以倍計，由氣動力設計、發動機、電池以至材料科技等，都必須全線取得重大技術突破才有可能。SiFly的聲稱仍然未能釋除外界疑慮。

不過，美國太空總署（NASA）前首席技術員（按需出行）、現任航太公司Whisper Aero行政總裁Mark Moore在其LinkedIn戶口為SiFly貼文背書，他表示：「親眼見證了其無人機近年的發展，也知道其設計者都是非常認真的玩家；由空重比到巡航升阻比，它們所達到的各項指標都令人印象深刻——這是迄今為止市面上最好的多旋翼飛行器……物超所值。」

由於Whisper Aero的專業就是靜音推進技術，故部分媒體認為，Q12在100米外的飛行噪音幾乎是人耳無法聽到這個聲稱，至少比較可信。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]

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