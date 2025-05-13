鄺超靈：擁抱生成式AI 開啟ESG成長新動力

企業痛點在於龐大的資訊收集、驗證與披露成本，以及將ESG理念延伸至複雜供應鏈的難度。GenAI可整合法規、行業標準與案例，快速建構知識庫，自動草擬政策、目標與程序文件，既符合法規亦貼合業務需要；並在數分鐘內產生多語言培訓與宣傳素材，從文本、圖像到沉浸式模擬與簡報一氣呵成，同時依學員回饋即時調整，提升培訓成效。GenAI還能結合事故報告、進度與環境感測數據，提前預測風險並提供管控建議，使管理重心由事後補救轉向前置防範。若事故發生，系統即時匯聚感測資料與歷史樣本，執行根源分析，標示缺陷並提出修正建議，再回饋知識庫，形成持續改進閉環。

1）環境方面：智慧減碳與氣候韌性

GenAI可即時整合電力、燃氣等公用事業帳單、物流紀錄等，準確計算範疇1、2、3排放，還原全鏈碳足迹。對隱蔽且複雜的範疇3排放，AI可掃描新聞、產業報告與社群信息，早期偵測供應商污染或政策收緊，量化衝擊並排序優次，協助企業鎖定高碳排放熱點，減少聲譽與合規風險。此外，預測式AI整合天氣趨勢、氣候數據與資產資訊，助企業提前識別氣候變化風險，並制定對策。同時，AI結合本地氣候資料，評估淹浸概率、熱島效應與結構脆弱點，支援韌性設計與基建投資，全面提升氣候適應力。

2）社會面：共融文化與職安健康

AI分析招聘、晉升及薪酬資料，及早揭示性別或族群不平等，促使人力資源部門修訂政策、縮小差距。此外，生成式AI潛力龐大，可大幅簡化職安健行政流程、迅速編制安全管理制度文件，並優化安全培訓方案；同時提升風險管理、預測與應對效能，讓管理層可騰出更多時間深入工地巡查。智慧鏡頭能即時辨識工人是否正確佩戴個人防護裝備，一旦違規隨即警示，顯著降低事故率；物聯網感測器（IoT）可偵測熱壓風險並自動啟動降溫措施，而穿戴式跌倒感測器配合即時救援系統，進一步保障前線人員安全。另外，AI將捐款人與亟需資源的非牟利組織精準配對，並以區塊鏈確保資金流向透明可溯，提高社會投資成效。

3）治理面：數據真實與反漂綠

AI從營運系統中抽取非結構化資料，對照IFRS S2、CSRD、HKEX氣候披露指引，自動生成ESG資料庫，簡化編寫ESG報告工作的負擔。此外，機器學習交叉比對環保處分紀錄、新聞與社群討論，當供應商出現污染、童工或職安健疑慮時即時示警，防範聲譽危機。另外，GenAI協助掃描媒體信息、宣傳資料與年報，偵測ESG聲稱與實際績效落差，讓監管機構與投資者更易分辨出誇大或虛假資訊。

4）創新引擎：循環經濟與綠色金融

GenAI整合材料資料庫與結構模擬，能預測產品耐久度、維修便捷性與回收率，從而促進再生循環導向的設計與生產模式。此外，投資機構運用AI分析建築認證與相關數據，量化資產的效能與氣候風險，並據此調整綠色債券息差及可持續掛鈎貸款條款，引導資金流向低碳項目。借款方亦藉AI自動建立能源基線、預測節能成效、整合披露文件，加速綠融審批、拓闊低息資金渠道。

在「低碳＋智能＋關懷」轉型的新常態下，GenAI已是塑造企業韌性與價值的關鍵。從即時碳盤查、氣候風險預警，到包容文化與反漂綠機制，GenAI正把ESG由合規成本轉化為創新增長引擎。企業若能將數位創新與環境保護、社會共融及優質治理深度融合，定能於激烈競爭與氣候挑戰中脫穎而出，引領邁向低碳、公平與智慧的未來。

環境社會企業管治及標準學會環保委員會主席

[鄺超靈 全民造ESG]