FT：OpenAI鋪路上市與微軟重洽合作

OpenAI在3月底完成最新一輪融資後，估值達到3000億美元。該公司正進行重組，使旗下營利性質的子公司改組為「公益企業」（PBC），後者介乎非牟利組織與營利企業之間，不僅要追求利潤最大化，還須在法律上承諾實現一些公共利益目標。PBC的利潤可分配給股東，但不會像非牟利機構般可獲免稅資格。

接近OpenAI的人士稱，PBC的企業模式是投資者的關鍵要求，它允許OpenAI向投資者提供股權，以確保未來IPO的可能。OpenAI的競爭對手Anthropic和xAI，也採用這種模式。

微軟願棄部分股權 換新技術使用權

目前微軟與OpenAI的談判關鍵，在於微軟能在OpenAI推動的重組中，取得多少股權。

微軟迄今向OpenAI投入逾130億美元的資金。雙方的協議可追溯至2019年，微軟首次向OpenAI投資10億美元，當時的協議確認微軟可使用OpenAI的模型及產品等，合約有效期至2030年。

消息指出，微軟願放棄對OpenAI的PBC實體的部分股權，以換取2030年以後的新技術使用權。

微軟與OpenAI目前仍保持密切合作的關係。微軟將OpenAI的技術，引入旗下軟件產品，同時為OpenAI提供運算能力，以訓練AI模型。不過OpenAI也向客戶提供AI產品，並尋求與軟銀、甲骨文（美：ORCL）等合作，建構龐大的運算基礎設施「星際之門」，與微軟的競爭加劇。

消息指出，OpenAI只希望微軟提供資金和運算資源，其他不要過問，令雙方出現摩擦。

（金融時報）

[國際金融]