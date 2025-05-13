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iPhone擬加價 避歸咎關稅 特朗普：已與庫克通話 料蘋果增投資

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，蘋果考慮以新增功能及超薄機身設計為由，提高今秋推出的新iPhone系列價格，盡量避免將加價歸咎於美國對中國商品加徵關稅，即使蘋果多數設備仍在中國組裝。雖然中美兩國周一同意暫緩向對方徵收大部分關稅，但美國總統特朗普在第二任期之初對中國商品徵收的20%「芬太尼關稅」，仍將適用於智能手機等產品。不過中美關稅戰降溫，意味蘋果在中國以外急於擴張產能的壓力可暫時緩和，蘋果股價早段升6%。蘋果供應鏈股份上漲，舜宇光學（2382）周一升近15%，高偉電子（1415）更升逾18%。

市場預期美聯儲毋須急於減息。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，中美暫停大部分關稅後，交易員押注美聯儲7月恢復減息的概率由原本六成，降至四成左右，並預期9月才開始減息。交易員押注今年餘下時間的減息次數，亦由3次降至兩次。

市場推遲美聯儲下次減息至9月

美國總統特朗普周一表示，在中美同意暫停大部分關稅後，已跟蘋果行政總裁庫克通電話，「我認為他會提高投資金額」。蘋果2月宣布，計劃未來4年在美國支出和投資超過5000億美元，以支持一系列專注於AI及半導體的項目。

特朗普昨表示，庫克將在美國為蘋果建造大量工廠，「我們對此充滿期待」。

中美貿易戰威脅到蘋果的供應鏈。為抵消關稅的影響，蘋果已盡量將進口美國的產品轉移印度生產。庫克早前表示， 4至6月季度運往美國的iPhone，將大部分來自印度。

不過熟悉蘋果供應鏈的人士表示，蘋果最賺錢的高端手機，例如Pro和Pro Max型號，迄今仍然由中國工廠承擔大部分生產。雖然印度工廠有能力生產Pro型號，但印度的基礎設施和技術能力，尚不足以支持中國目前能夠實現的大規模生產。富瑞（Jefferies）估計，蘋果去年在美國銷售約6500萬部iPhone當中，約有3600萬至3900萬部是Pro或Pro Max型號。

生產線遷印度 惟暫難取代中國

熟悉供應鏈的人士指出，蘋果不能僅透過向供應商壓價，來抵消中國關稅的成本，這意味除非能夠提高價格，否則其利潤率可能會受到擠壓。不過蘋果高層不想將加價歸咎於關稅。亞馬遜上月傳出，可能會為其銷售的商品標註關稅成本，被白宮抨擊為敵對政治行為。亞馬遜隨即澄清，這想法「從未獲得批准，也不會發生」。這促使蘋果尋求「損害最低的選項」，就是提高新iPhone價格，以維持利潤，並尋找關稅以外的理由，來解釋加價的原因。

按照慣例，蘋果將於今秋推出新一代iPhone 17系列。據稱，今秋的產品陣容，將包括一款更薄的機型，以取代目前的iPhone 16 Plus，後者目前在美國的零售價為899美元起（香港零售價由7699港元起）。蘋果此前預計，關稅政策將導致4至6月季度的成本額外增加9億美元，之後相關成本仍會增加更多。

參與供應鏈規劃的人士表示，審慎的做法，是假設美國對智能手機在內的中國商品所徵收的關稅，最終會高於印度和越南。這也是蘋果加快印度生產的原因。

去年全球有13%至14%的iPhone出貨量來自印度，預計印度今年的佔比將增長一倍。科技研究公司TechInsights指出，這仍不足以滿足美國和印度市場的需求。

（華爾街日報）

[國際金融]

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