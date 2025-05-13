南方東英推亞太房託ETF今上市

繼此前三星推出跟縱標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數的港元（下稱三星港元房託）（3187）及美元（9187）ETF之外，連同南方東英今次推出房託REITs的ETF，市場內共有3隻亞太區房託ETF可供買賣。

每手780元入場 管理費0.99%

南方東英指出，該新ETF上市價約7.8元，每手100股入場費780元，管理費為0.99%，將每季派息，與其他已上市的亞太房託REITs看齊。這比三星港元房託每手200股入場費3206元低。該新ETF每單位昨日資產淨值7.7564元，將作為今早開市前參考價，其參考的富時亞太房託指數由今年至今回報率約10.63%，未來12個月預設股息率7.06厘。該指數以澳洲嘉民集團佔權重最多，達9.39%，其次的領展亦佔6.24%，投資遍佈澳洲、香港、新加坡及日本的房託。在高通脹下，該指數在2019至2020年降息周期漲幅逾50%。

領展為第二大成分基金

南方東英行政總裁丁晨表示，此次推出亞太精選房地產信託ETF，將為投資者提供佈局亞太REITs市場的便捷途徑。