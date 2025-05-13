Webb：以為活躍多30年 惜一切已變 稱港偏離「小政府」等成功之道 浪費大量公帑

明報記者 方楚茵

自32歲便「財務自由」退休的Webb，憑藉自己的編碼技巧，創立了中環人、監管機構都會用的「Webb-site」，近年更因曝光「謎網50」成為不少年輕股民偶像。不過自Webb在2020年、54歲時發現患上前列腺癌，已安排自己及「Webb-site」淡出舞台。

首先用最多時間陪伴家人

Webb昨日被問及現時可有人生願望清單（bucket list），他稍作停頓笑說，首先要用最多時間陪伴家人，包括他的妻子及孩子，感謝妻子一路支持。他表示：「bucket list是當人生只餘下很短時間，對事情的優先次序會馬上改變。」

他說當我還是54歲、發現患上前列腺癌前，「我以為我可以在公眾前及投資界活躍多30年，直至80歲才退出並弄孫為樂，但一切已改變。」

Webb自1998年取得港人身分，亦多次強調自己是香港人。談及「獅子山精神」時，他指出，九十年代起的香港企業家精神、機會、經濟、自力更生、自我提升等，並不期望政府會為你承擔或施捨給你。現時政府卻在做這些工作，包括提供上千億元的中小企融資擔保計劃。

中國自鄧小平開放市場獲成功

Webb又稱，香港已偏離了以往「小政府」、差異化、做好本分等成功之道，並在近年偏向「中央規劃（Central planning）」制度，簽署一些經濟協議，讓「自己與祖國融為一體（integrated with motherland）」。但中央規劃無法維持經濟高增長，限制人的流動及資本流動都不可行，最好是讓自由市場運作。

他續稱，中國自鄧小平開放市場，讓部分地區經濟開放，不再限制生產、自由定價等從中央規劃中放寬才成功，希望這些改革並無停止，往後中國能繼續正常開放。

本港近年財赤嚴重，Webb亦批評政府浪費大量公帑，如用上三分之一財政儲備為超市發放「保就業」基金，但實情是疫情期間超市門庭若市，相反餐廳要關門。

為超市發「保就業」基金 浪費公帑

他表示，現時政府又開始後悔推出兩元乘車計劃，因現時有約三分之一人口符合享受優惠，自言若自己夠幸運，今年60歲生日亦將獲得樂悠咭，但這卡每年耗費公帑50億元，十分浪費。

稱長和港口為自由市場交易

提到市場關注的長和（0001）港口交易時，Webb指出，這是一場自由市場的交易，長和一方一直強調「我們不是由中國政府控制」，雖然美國總統特朗普並不相信；但中方將交易變成與國家安全有關，某程度證實特朗普看法。