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經濟

小米陷前艙蓋性能爭議 曾跌5.7%

【明報專訊】小米集團（1810）陷配件質素及虛假宣傳風波，拖累昨日股價最多跌5.7%。據《第一財經》報道，多位小米汽車高階車型SU7 Ultra的準車主認為，小米出售的「碳纖維雙風道前艙蓋（下稱前艙蓋）」，存在虛假宣傳或者官方表達有誤導，指出前艙蓋無法有效導流去散熱，亦難以產生「下壓力」，其性能配件變成「裝飾品」，而多名SU7 Ultra準車主亦組成維權群組，要求全數退還的買家已超過300人。

部分車主要求退車

受前艙蓋性能爭議影響，小米昨曾最多跌5.7%至48.4元，其後隨中美貿易協議公布及大市帶動，尾段跌幅收窄，但收市仍逆市跌1.5%至50.6元。

報道指出，有購買前艙蓋的車主表示，「價值4.2萬元人民幣的碳纖維機蓋，宣傳的時候什麼賽車級碳纖維、雙風道空氣動力學設計、能輔助散熱還能提升下壓力、減重、提高整車性能……結果車剛提回來不久，就被潑了一盆冷水」。

報道提到，小米汽車有為先前信息表達，不夠清晰深表歉意，並推出解決方案。

為未交付的訂單，提供限時改配服務，並可以改用鋁製的前艙蓋。至於對已提車和在本次限時改配結束前，即截至周日（11日）之前，選配碳纖維雙風道前艙蓋的鎖單用户，將贈送2萬積分。

相關字詞﹕維權 爭議 電動車 退錢 小米 車主 SU7 Ultra 小米集團 小米汽車

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