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經濟

人行等發布南沙金融30條 增融資支持

【明報專訊】人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯管理局及廣東省人民政府昨天聯合發布《關於金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見》（下稱《南沙金融30條》）。當中提到支持南沙符合條件的製造企業、科創企業發行科創債和票據，探索股債混合型融資模式，甚至與香港獲許可的數字資產交易平台加強合作對接等。

人行等更透過附件指出，對符合南沙產業發展導向的企業，創新票據貼現產品、增加票據融資支持，探索「貸款+外部直投」等業務新模式。當局亦支持保險機構依法投資於科創企業。同時罕見提出支持數字產業發展。

「30條」又有序擴大港澳居民代理見證開戶試點銀行範圍，探索試點開展信用卡視頻面簽。支持銀行與非銀行支付機構、清算機構合作依法合規開展跨境支付業務。同時又鼓勵股權投資基金投資海洋高技術產業，並提出加快航運保險發展。當局更支持在廣州期貨交易所推出與香港交易所跨境合作品種，積極探索期貨品種國際合作新模式。

匯豐：港可發揮離岸融資中心功能

匯豐對「30條」表示歡迎，該行亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，昨天出台的「30條」將為大灣區建設國際金融樞紐和全球創科中心注入新動力。新措施提出加大支援創新創業的金融服務，香港可發揮離岸融資中心的功能，為區內企業的創新轉型引入更多國際資本。新措施亦更好地賦能在南沙設立的『中國企業走出去綜合服務基地』，更為包括匯豐在內的國際銀行創造新發展空間。

相關字詞﹕廖宜建 匯豐銀行 南沙金融30條

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