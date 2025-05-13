寧德招股2.7萬入場 首日超購20倍 籌310億冠全球今年IPO 不設回撥機制

明報記者 邱潤青

若悉數行使發售量調整權及超額配股權，寧德時代總集資額則高達約410億元，將超過去年上市的美的集團（0300）集資額356.7億元，成為自2021年快手（1024）集資483億元以來，本港規模最大IPO。寧德時代A股（深：300750）上周五收報248.27元人民幣（約267港元），即招股價較A股折讓僅約1.5%。寧德A股昨日升3.5%，收報257元人民幣（約276.7港元），令折讓幅度暫升至約5%，但仍然遠較順豐控股（6936）及美的逾兩成的折讓幅度為小。

23基投認購205億 佔公開發售66%

寧德時代是次引入包括中石化（香港）、科威特投資局（「KIA」）、高瓴資本等23名基石投資者，合共認購約26.28億美元（約204.9億港元）股份，佔全球公開發售股份約65.7%。加上公開發售部分約佔7.5%，剩下供機構投資者認購部分不到27%。公司申請並獲批豁免遵守回撥機制，承諾公開發售部分總額不低於20億元。港交所（0388）正就優化新股定價機制諮詢市場，當中最惹火議題正是修訂降低現為全球發售股份最高50%的回撥機制。

根據招股書，寧德時代集資所得款項淨額約90%或276.46億元，將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設。昨日寧德時代IPO一開即爆，彭博社昨下午1時許報道引述消息，寧德時代IPO首日即已獲機構投資者足額認購。市場數據亦顯示，截至昨晚9時，公開發售部分已獲20.24倍超額認購。券商共借出493.96億元孖展，其中以富途借出189.68億元最多。

分析：入場費高 股價升幅小亦獲利大

香港股票分析師協會理事溫傑表示，即使發售價折讓幅度看似不大，寧德時代依然具有吸引力，因未來數日若其A股出現較大升幅，折讓幅度將會增加。同時，是次發售價為最高定價，若最終定價低於263元，水位可能隨之提高。此外，寧德時代一手入場費較高，即使升幅較小，獲利金額亦較大多數IPO理想。

[新股]