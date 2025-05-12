明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

MPF忌頻繁轉換基金

【明報專訊】回望今年4月，全球股市風高浪急，主因美國總統特朗普「朝令夕改」，無論是美股還是港股都經歷了「V彈」，故強積金（MPF）股票基金走勢亦異常波動。當中，今年3月份表現次佳的「香港股票基金」，於4月淪為回報最差的股票基金；相反，受惠歐元和日圓升值，「日本股票基金」和「歐洲股票基金」成為表現最佳的股票基金。綜合MPF專家意見，今年4月大市極端波動，可視為一個教訓，為了減低不確定，MPF成員應嚴守長期投資紀律，避免頻繁轉換基金及嘗試捕捉市場時機。

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2025年4月份強積金成績表，上月「GUM強積金綜合指數」下跌0.6%，報250.3點；「GUM強積金股票基金指數」跌1.9%，報339.2點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升0.4%，報252.4點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.4%，報130.5點。今年4月份，MPF成員人均虧損1730元，但截至4月底計，年初至今人均仍賺5618元。

單計MPF股票基金類別，由於特朗普政策的不確定削弱美元資產吸引力，導致歐元和日圓顯著升值，故4月份「日本股票基金」和「歐洲股票基金」成為表現最好的股票基金，分別上升3%和2.1%。日本首相石破茂上月宣布推出緊急經濟措施，包括支持企業融資、補貼汽油價格等緩解美國的關稅衝擊。

歐洲方面，受惠於歐洲央行寬鬆貨幣政策及歐元升值等利好因素，故股市表現穩健。相反，4月份回報最差的基金是「香港股票基金」，下跌4.2%，主要原因是港股在2月因DeepSeek概念而大幅跑贏全球市場，但隨着「解放日」的出現及中美緊張關係的加劇，市場明顯回調，導致4月的表現較其他地區遜色。

環球股市漸回升至「解放日」前水平

不過，年初至今計，截至2025年4月30日，回報最佳的仍是「香港股票基金（追蹤指數）」及「香港股票基金」，分別累升11.1%及8.5%。至於年內表現最差的股票基金，與截至3月底數據一樣，仍是「美國股票基金」，期內跌6.2%（見表）。GUM常務董事陳銳隆指出，特朗普於4月「解放日」宣布的全球關稅政策嚴峻程度超乎市場預期，使環球股市大跌，但在美國對大部分國家的關稅暫停90日後，加上現時由言論較溫和的美財長貝特森（Scott Bessent）交涉關稅，環球股市逐漸回升至「解放日」大跌前的水平；地緣政治方面，美烏終於簽署礦產協議，令俄鳥停戰希望復燃，提振歐洲經濟信心。

資產配置方面，GUM策略及分析董事雲天輝表示，4月中強積金人均虧損近11,000元，但4月尾已大幅收復失地虧損縮減至1730元；面對波動市况，MPF成員應嚴守長期投資紀律，避免頻繁轉換基金和避免嘗試捕捉市場時機。

預設投資策略具多元化投資優勢

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，4月2日，特朗普宣布大幅加徵關稅，此舉立即導致全球股市大幅下挫；4月9日，特朗普推翻了這項決定，並表示人們變得「焦躁緊張」（yippy），而強積金成員則笑言「太好了」（yippee），這種反覆無常的行為突顯了長線投資及多元化投資的重要。

叢川普認為，讓4月成為一個教訓。他指出，退休投資和儲蓄是一段漫長的旅程，當中難免會出現難以預測的時刻，為了減低這些不確定，應專注於長線投資和多元化投資，同時應花時間提升個人理財知識，本港有很多優質的理財教育資源，其中許多都是免費提供的，MPF成員應善用這些資源。

此外，叢川普稱，該公司經常觀察到，當股市大幅下跌後，MPF成員會轉投貨幣市場基金，但「高位買入、恐慌後低位沽出」從來不是賺錢之道。他表示，為了協助MPF成員作出更穩健的投資選擇，積金局在2017年推出了預設投資策略（DIS），該策略具備多元化投資及低成本的優勢，成員毋須因錯誤的投資決定而冒上退休儲蓄的風險。叢川普補充，透過DIS投資強積金供款，是成員可作出的其中一個最簡單且最明智的選擇。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

相關字詞﹕袁國守 退休綢繆

上 / 下一篇新聞

港餐飲疫後未復常 中式食肆重災 黃家和：消費普遍降級 快餐兩餸飯受捧
港餐飲疫後未復常 中式食肆重災 黃家和：消費普遍降級 快餐兩餸飯受捧
黃明記：月收少疫前一半 靠熟客幫襯
黃明記：月收少疫前一半 靠熟客幫襯
大行看好騰訊季績 料多賺19%
大行看好騰訊季績 料多賺19%
彭博：寧德IPO採「S規例」 禁美境內投資者參與
彭博：寧德IPO採「S規例」 禁美境內投資者參與
內地乘用車4月銷量按年升14.5%
內地乘用車4月銷量按年升14.5%
雷鼎鳴：美關稅影響重大 揸黃金比任何貨幣保值
雷鼎鳴：美關稅影響重大 揸黃金比任何貨幣保值
往績回顧：5年前早着先機買紫金 間接與巴菲特有關
往績回顧：5年前早着先機買紫金 間接與巴菲特有關
雷鼎鳴籲政府釋放信息：積極造地非為㩒樓價
雷鼎鳴籲政府釋放信息：積極造地非為㩒樓價
吉宏新舊經濟業務並存 業績波動
吉宏新舊經濟業務並存 業績波動
澳門旅局：拓中東穆斯林客 伙港業界探索連同京滬 攻一程多站旅遊
澳門旅局：拓中東穆斯林客 伙港業界探索連同京滬 攻一程多站旅遊
泰國擬開賭 業界籲採清晰政策做好公眾教育
泰國擬開賭 業界籲採清晰政策做好公眾教育
裕華：「笙酷」帶動服裝銷售升30%
裕華：「笙酷」帶動服裝銷售升30%
安德華：港企防金融罪案投資不足
安德華：港企防金融罪案投資不足
初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制
初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制
全球癲癇症患者至少5000萬
全球癲癇症患者至少5000萬
挑選債券交易平台四大注意
挑選債券交易平台四大注意
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩上調評級 中芯call 28669
金子：大摩上調評級 中芯call 28669
張兆聰：H按息降 新地挑戰91元阻力
張兆聰：H按息降 新地挑戰91元阻力
張兆聰：AI概念或翻炒 可留意TEM
張兆聰：AI概念或翻炒 可留意TEM
伍禮賢：中聯重科受惠行業持續回暖
伍禮賢：中聯重科受惠行業持續回暖
涂國彬：特朗普作風不改 金價創新高可期
涂國彬：特朗普作風不改 金價創新高可期
陳大為：美多場貿易談判啟示
陳大為：美多場貿易談判啟示
袁國守：置業租屋邊區好？
袁國守：置業租屋邊區好？
簡慧敏：「全球南方」戰略下 港可發揮內聯外通優勢
簡慧敏：「全球南方」戰略下 港可發揮內聯外通優勢
《幫你格價》：做美元高息定存分散風險
《幫你格價》：做美元高息定存分散風險
Johanna Kyrklund：分散投資至美以外地區降風險
Johanna Kyrklund：分散投資至美以外地區降風險
陳正犖：美匯指數短線或反彈 阻力101.3
陳正犖：美匯指數短線或反彈 阻力101.3
許健生：科技賦能 打造可持續旅遊經濟
許健生：科技賦能 打造可持續旅遊經濟
KGI凱基：貿易戰消息正面 不宜過分樂觀
KGI凱基：貿易戰消息正面 不宜過分樂觀
袁國守：HIBOR降利好地產股
袁國守：HIBOR降利好地產股
林少陽：美例外論步向日落黃昏
林少陽：美例外論步向日落黃昏
技術取勝：小米處上升通道
技術取勝：小米處上升通道
李聲揚：銀行結餘升 拆解樂觀悲觀派謬誤
李聲揚：銀行結餘升 拆解樂觀悲觀派謬誤
蔡金強：中國4月出口韌力遠超預期
蔡金強：中國4月出口韌力遠超預期
艾雲豪：「水餃皇后」成功秘訣
艾雲豪：「水餃皇后」成功秘訣
李順威：美股盤路部署偏好
李順威：美股盤路部署偏好
劉思明：大市要再升 本周科網業績成關鍵
劉思明：大市要再升 本周科網業績成關鍵
瑞銀亞洲：聚焦中美會談 恒指牛69960
瑞銀亞洲：聚焦中美會談 恒指牛69960
摩根大通亞洲：積極佈局AI 阿里購15768
摩根大通亞洲：積極佈局AI 阿里購15768
周顯：對平民與富豪聯姻睇法
周顯：對平民與富豪聯姻睇法
王弼：為何LYFT升得快過坐𨋢
王弼：為何LYFT升得快過坐𨋢
曾淵滄：英美貿易協議具參考價值
曾淵滄：英美貿易協議具參考價值
湯文亮：沒100%勝算 唔好發動戰爭
湯文亮：沒100%勝算 唔好發動戰爭
陳永傑：強積金買樓一舉兩得
陳永傑：強積金買樓一舉兩得
廖偉強：代理勿躺平 以應對市場轉變
廖偉強：代理勿躺平 以應對市場轉變
布少明：熱錢湧入 港樓市回升？
布少明：熱錢湧入 港樓市回升？
王品弟：利好因素多 樓市氣氛向好
王品弟：利好因素多 樓市氣氛向好
會德豐：新質生產力富豪成新客源 1 PLANTATION ROAD展銷廳累錄逾百組客參觀
會德豐：新質生產力富豪成新客源 1 PLANTATION ROAD展銷廳累錄逾百組客參觀
部署下半年推3盤涉近3000伙
部署下半年推3盤涉近3000伙
海皇粥店莊士敦道舖 業主擬23.8萬放租
海皇粥店莊士敦道舖 業主擬23.8萬放租
THE CAMPTON兩房825萬沽 料輸兩成
THE CAMPTON兩房825萬沽 料輸兩成
信置系市區豪宅連沽3伙 吸金2億
信置系市區豪宅連沽3伙 吸金2億
文曜特色戶洋溢意式浪漫
文曜特色戶洋溢意式浪漫
御龍山錄成交 3房呎售1.45萬
御龍山錄成交 3房呎售1.45萬