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經濟
二手放大鏡

香港地產

御龍山錄成交 3房呎售1.45萬

【明報專訊】4月初關稅戰升溫，買家入市變得觀望，惟近日股票市場企穩，買家加快入市決定，其中火炭御龍山新近錄得本月首宗成交。代理業界預期，業主願意擴大議價空間，美國聯邦儲備局維持利率不變，相信御龍山本月整體交投有望追過上月1宗的水平。

上水名都兩房售390萬 半年升值18%

火炭御龍山新近錄得5月首宗二手成交；美聯高級營業經理張銘新表示，御龍山第6座低層B室，實用面積891方呎、屬3房1套連工人套房間隔，獲用家以1298萬元承接、實呎14,568元；資料顯示，單位樓下一層B室，同為891方呎3房1套連工人套間隔，去年5月成交價為1448萬元，意味同類單位一年間貶值150萬元或約一成。

事實上，近期市場以一手主導，二手焦點被分散，上水名都5月暫錄約兩宗成交；中原首席分區營業經理楊浩鴻表示，上水名都第3座中層F室，實用面積391方呎、兩房間隔，以390萬元易手，實呎9974元，新買家為區內自用客、原業主去年11月以330萬元購入，持貨約半年，帳面獲利約60萬元或18%。

與此同時，近日頻頻入市的資深投資者「Ken Sir」呂宇健，近期兩度購入荃灣老牌屋苑荃灣中心單位，擬作投資用途。

「Ken Sir」添食 273萬購荃中細單位

美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心第18座中層F室，屬銀主盤，實用面積329方呎，原則一房間隔，最新以273萬元易手，較網上銀行估價309萬元低約12%，實呎8298元，據悉新買家為「Ken Sir」呂宇健；原業主2005年以103.8萬元購入單位，即最新成交價較20年前，帳面升值逾169萬元或1.6倍。

事實上，「Ken Sir」短期內兩度入市荃灣中心，除上述單位外，呂氏早前亦以289萬元購入荃灣中心第18座低層D室，實用面積329方呎、一個原則一房戶，實呎8784元。

嵐岸兩房560萬沽 18年升值逾倍

另一方面，新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA紅盤高開，帶動鄰區二手成交，中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山嵐岸新錄第7座低層E室易手，實用面積496方呎兩房間隔，原業主開價約600萬元，議價後減40萬元或約7%，以560萬元成交，實呎11,290元，新買家為上車客。

上述物業原業主於2007年以255萬元購入，持貨約18年，帳面獲利約305萬元，單位期內升值逾一倍。

明報記者 趙頌明

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