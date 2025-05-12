文曜特色戶洋溢意式浪漫

明報記者 趙頌明

攝影 廖凱霖

屬單幢項目的文曜為現樓，提供92伙，戶型包括1房至4房單位，主要採用梗廚設計，單位實用面積介乎379至2183方呎，另設連平台特色戶。是次介紹的頂層「PRESIDENT FLOOR總統樓層」天際特色大戶，為連裝修示範單位，全屋以意大利風格「The Tuscan Upper House」為理念，展示源自意大利「Tuscan villa」的高雅文化。

設私家升降機大堂 保戶主私隱

單位位於30樓，實用面積2183方呎，採用一梯一伙設計，設私家升降機大堂，戶主私隱度極高。

單位採橫廳設計，特長客飯廳長逾9米，闊逾4.6米，擺放大地色系梳化及8人圓形餐桌，空間感十足。

大廳外連私家平台，以摺疊式趟門與落地木製格柵分隔，延展空間亦引景入室，可俯瞰九龍塘低密度住宅，以及遠眺中環一帶景色。

主人套房連接私家平台

偏廳後方為廚房及儲物套房，配備特長U形的工作枱面及大窗，住戶可在烹飪時享受窗外風景。隨樓附送歐洲知名品牌配套家電，主要包括嵌入式組合煮食爐、嵌入式蒸焗爐、嵌入式焗爐、兩個嵌入式雪櫃、抽油煙機及嵌入式洗衣乾衣機等。

俯瞰九龍塘美景 遠眺港島

寢區設有4個寬敞的套房，主人睡房面積估計逾373方呎，擺放KING SIZE雙人大牀，仍可三邊上落牀，並設到頂大型衣櫃、梳妝區，空間感十足；主人套房設摺疊式趟門，連接面積逾90方呎私家平台，享九龍塘美景及遠眺港九兩岸風景。

此外，私家平台可打造為寧謐的私人空中花園。

主人套廁為明廁設計，配備雙洗面盆、獨立淋浴間及英國品牌CLAYBROOK特大貴妃浴缸。至於另外3個套房，兩間房為睡房，面積寬敞，並設大型衣櫃、梳妝枱或窗邊雅座，且擁有大窗戶，享開揚景觀.

另一房間設計為書房連浴室，方便住戶閱讀及休憩。

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