明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

文曜特色戶洋溢意式浪漫

【明報專訊】市區新盤向來不乏捧場客；建灝地產持有的文曜，位於九龍城聯合道，屬九龍城41校網，鄰近多間傳統名校，可瀏覽九龍塘一帶低密度住宅區，景觀開揚遼闊，加上戶型選擇多元化，更設有「總統樓層」的天際特色大戶，以南歐意大利的浪漫風格作設計主調。

明報記者 趙頌明

攝影 廖凱霖

屬單幢項目的文曜為現樓，提供92伙，戶型包括1房至4房單位，主要採用梗廚設計，單位實用面積介乎379至2183方呎，另設連平台特色戶。是次介紹的頂層「PRESIDENT FLOOR總統樓層」天際特色大戶，為連裝修示範單位，全屋以意大利風格「The Tuscan Upper House」為理念，展示源自意大利「Tuscan villa」的高雅文化。

設私家升降機大堂 保戶主私隱

單位位於30樓，實用面積2183方呎，採用一梯一伙設計，設私家升降機大堂，戶主私隱度極高。

單位採橫廳設計，特長客飯廳長逾9米，闊逾4.6米，擺放大地色系梳化及8人圓形餐桌，空間感十足。

大廳外連私家平台，以摺疊式趟門與落地木製格柵分隔，延展空間亦引景入室，可俯瞰九龍塘低密度住宅，以及遠眺中環一帶景色。

主人套房連接私家平台

偏廳後方為廚房及儲物套房，配備特長U形的工作枱面及大窗，住戶可在烹飪時享受窗外風景。隨樓附送歐洲知名品牌配套家電，主要包括嵌入式組合煮食爐、嵌入式蒸焗爐、嵌入式焗爐、兩個嵌入式雪櫃、抽油煙機及嵌入式洗衣乾衣機等。

俯瞰九龍塘美景 遠眺港島

寢區設有4個寬敞的套房，主人睡房面積估計逾373方呎，擺放KING SIZE雙人大牀，仍可三邊上落牀，並設到頂大型衣櫃、梳妝區，空間感十足；主人套房設摺疊式趟門，連接面積逾90方呎私家平台，享九龍塘美景及遠眺港九兩岸風景。

此外，私家平台可打造為寧謐的私人空中花園。

主人套廁為明廁設計，配備雙洗面盆、獨立淋浴間及英國品牌CLAYBROOK特大貴妃浴缸。至於另外3個套房，兩間房為睡房，面積寬敞，並設大型衣櫃、梳妝枱或窗邊雅座，且擁有大窗戶，享開揚景觀.

另一房間設計為書房連浴室，方便住戶閱讀及休憩。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

港餐飲疫後未復常 中式食肆重災 黃家和：消費普遍降級 快餐兩餸飯受捧
港餐飲疫後未復常 中式食肆重災 黃家和：消費普遍降級 快餐兩餸飯受捧
黃明記：月收少疫前一半 靠熟客幫襯
黃明記：月收少疫前一半 靠熟客幫襯
大行看好騰訊季績 料多賺19%
大行看好騰訊季績 料多賺19%
彭博：寧德IPO採「S規例」 禁美境內投資者參與
彭博：寧德IPO採「S規例」 禁美境內投資者參與
內地乘用車4月銷量按年升14.5%
內地乘用車4月銷量按年升14.5%
雷鼎鳴：美關稅影響重大 揸黃金比任何貨幣保值
雷鼎鳴：美關稅影響重大 揸黃金比任何貨幣保值
往績回顧：5年前早着先機買紫金 間接與巴菲特有關
往績回顧：5年前早着先機買紫金 間接與巴菲特有關
雷鼎鳴籲政府釋放信息：積極造地非為㩒樓價
雷鼎鳴籲政府釋放信息：積極造地非為㩒樓價
吉宏新舊經濟業務並存 業績波動
吉宏新舊經濟業務並存 業績波動
澳門旅局：拓中東穆斯林客 伙港業界探索連同京滬 攻一程多站旅遊
澳門旅局：拓中東穆斯林客 伙港業界探索連同京滬 攻一程多站旅遊
泰國擬開賭 業界籲採清晰政策做好公眾教育
泰國擬開賭 業界籲採清晰政策做好公眾教育
裕華：「笙酷」帶動服裝銷售升30%
裕華：「笙酷」帶動服裝銷售升30%
安德華：港企防金融罪案投資不足
安德華：港企防金融罪案投資不足
初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制
初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制
全球癲癇症患者至少5000萬
全球癲癇症患者至少5000萬
挑選債券交易平台四大注意
挑選債券交易平台四大注意
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩上調評級 中芯call 28669
金子：大摩上調評級 中芯call 28669
張兆聰：H按息降 新地挑戰91元阻力
張兆聰：H按息降 新地挑戰91元阻力
張兆聰：AI概念或翻炒 可留意TEM
張兆聰：AI概念或翻炒 可留意TEM
伍禮賢：中聯重科受惠行業持續回暖
伍禮賢：中聯重科受惠行業持續回暖
涂國彬：特朗普作風不改 金價創新高可期
涂國彬：特朗普作風不改 金價創新高可期
陳大為：美多場貿易談判啟示
陳大為：美多場貿易談判啟示
袁國守：置業租屋邊區好？
袁國守：置業租屋邊區好？
簡慧敏：「全球南方」戰略下 港可發揮內聯外通優勢
簡慧敏：「全球南方」戰略下 港可發揮內聯外通優勢
《幫你格價》：做美元高息定存分散風險
《幫你格價》：做美元高息定存分散風險
Johanna Kyrklund：分散投資至美以外地區降風險
Johanna Kyrklund：分散投資至美以外地區降風險
陳正犖：美匯指數短線或反彈 阻力101.3
陳正犖：美匯指數短線或反彈 阻力101.3
許健生：科技賦能 打造可持續旅遊經濟
許健生：科技賦能 打造可持續旅遊經濟
KGI凱基：貿易戰消息正面 不宜過分樂觀
KGI凱基：貿易戰消息正面 不宜過分樂觀
袁國守：HIBOR降利好地產股
袁國守：HIBOR降利好地產股
林少陽：美例外論步向日落黃昏
林少陽：美例外論步向日落黃昏
技術取勝：小米處上升通道
技術取勝：小米處上升通道
李聲揚：銀行結餘升 拆解樂觀悲觀派謬誤
李聲揚：銀行結餘升 拆解樂觀悲觀派謬誤
蔡金強：中國4月出口韌力遠超預期
蔡金強：中國4月出口韌力遠超預期
艾雲豪：「水餃皇后」成功秘訣
艾雲豪：「水餃皇后」成功秘訣
李順威：美股盤路部署偏好
李順威：美股盤路部署偏好
劉思明：大市要再升 本周科網業績成關鍵
劉思明：大市要再升 本周科網業績成關鍵
瑞銀亞洲：聚焦中美會談 恒指牛69960
瑞銀亞洲：聚焦中美會談 恒指牛69960
摩根大通亞洲：積極佈局AI 阿里購15768
摩根大通亞洲：積極佈局AI 阿里購15768
周顯：對平民與富豪聯姻睇法
周顯：對平民與富豪聯姻睇法
王弼：為何LYFT升得快過坐𨋢
王弼：為何LYFT升得快過坐𨋢
曾淵滄：英美貿易協議具參考價值
曾淵滄：英美貿易協議具參考價值
湯文亮：沒100%勝算 唔好發動戰爭
湯文亮：沒100%勝算 唔好發動戰爭
陳永傑：強積金買樓一舉兩得
陳永傑：強積金買樓一舉兩得
廖偉強：代理勿躺平 以應對市場轉變
廖偉強：代理勿躺平 以應對市場轉變
布少明：熱錢湧入 港樓市回升？
布少明：熱錢湧入 港樓市回升？
王品弟：利好因素多 樓市氣氛向好
王品弟：利好因素多 樓市氣氛向好
會德豐：新質生產力富豪成新客源 1 PLANTATION ROAD展銷廳累錄逾百組客參觀
會德豐：新質生產力富豪成新客源 1 PLANTATION ROAD展銷廳累錄逾百組客參觀
部署下半年推3盤涉近3000伙
部署下半年推3盤涉近3000伙
海皇粥店莊士敦道舖 業主擬23.8萬放租
海皇粥店莊士敦道舖 業主擬23.8萬放租
THE CAMPTON兩房825萬沽 料輸兩成
THE CAMPTON兩房825萬沽 料輸兩成
信置系市區豪宅連沽3伙 吸金2億
信置系市區豪宅連沽3伙 吸金2億
御龍山錄成交 3房呎售1.45萬
御龍山錄成交 3房呎售1.45萬
MPF忌頻繁轉換基金
MPF忌頻繁轉換基金