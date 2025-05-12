信置系市區豪宅連沽3伙 吸金2億

ST. GEORGE'S維港滙獲承接

另信置、會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，亦新售出維港滙I第1座2樓A室，實用1385方呎4房雙套間隔，連車位以4080萬元成交、實呎2.94萬元，即信置系市區豪宅沽出3伙，吸金2.04億元。

內地客斥2870萬 購瑜一‧天海兩伙兩房

華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一‧天海，昨連沽3伙；其中第1A座1樓C室，實用548方呎兩房連平台特色戶，成交價1707.99萬元、實呎3.11萬元；另第2B座3樓C室，實用522方呎兩房間隔，成交價1161.86萬元、實呎2.22萬元，市場消息指兩單位由同一組內地客購入，涉資約2870萬元。

新世界（0017）牽頭啟德跑道區柏蔚森I，亦新售出第5座5樓H室，實用385方呎兩房間隔，成交價642.4萬元、實呎1.66萬元。

SIERRA SEA凱和山續錄成交

新界方面，新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA 1A期，招標售出Aqua Avenue第1座1樓G室，1房連平台特色戶，實用280方呎，成交價422.8萬元、實呎1.51萬元。路勁（1098）牽頭屯門掃管笏凱和山，昨連沽9伙1房及兩房戶、吸金約3960萬元，成交實呎8100餘至9600餘元。

此外，九龍倉（0004）持有，會德豐負責銷售、去年底獲批預售的九龍半山龍庭里8號第1至3期豪宅項目，全部133伙均作內部轉讓，樓價介乎約6530萬至2.6億餘元。