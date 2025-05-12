布少明：熱錢湧入 港樓市回升？

筆者相信，熱錢湧港主要源於兩大因素：一，全球金融市場因「貿易戰2.0」令緊張局勢升級，促使國際投資者調整資產配置，減持美元資產分散風險。二，香港作為亞洲主要金融中心，資本自由流動及聯繫匯率制度，為國際資金提供了理想的避風港，推動港元強勢。在銀行業「水浸」之下，港元拆息（HIBOR）全線向下，這對樓市無疑是一大利好。原因是H按利率下調直接減輕了供樓人士負擔，提升了潛在買家入市意欲，特別是新盤市場。

至於熱錢流入，對樓市的利好作用是有迹可尋。回顧2020年金管局同樣曾因資金流入而入市注資，當時銀行體系總結餘上升而拆息回落。其後於2021年香港樓市呈現「價量齊升」的格局，全年住宅交投較2020年升約兩成，達至近7.6萬宗的9年高位，樓價更於2021年8月登頂。至於今次樓市會否「複製」5年前的樓市榮景，啟動新一輪樓市上升周期呢？我們暫且拭目以待。

雖然美國減息具體時間表未明確，但市場普遍預期年內可能會有3次降息，屆時本港按揭利率有望進一步下調。

此外，租金持續上升令「供平過租」現象日益明顯，加上中央政府近期再度推出降準降息等寬鬆措施，向市場釋放約1萬億元人民幣流動性，配合上述多重因素共同作用下，相信香港樓市將穩步向好。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]