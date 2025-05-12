廖偉強：代理勿躺平 以應對市場轉變

【明報專訊】「內捲」這個詞語近年在內地甚為流行，主要形容惡性的內部競爭，或者是過度的競爭。事實上，新冠疫情後內地各行業因經濟壓力愈來愈大，商家為求生存，在價格、質素、服務、環境及創新等方面都不停的「捲」，競爭和精細化經營成為常態，強調「性價比」，於是湧現大量「平靚正」的產品與服務。香港的傳統經營模式在這股浪潮下就顯得落後，並且隨着消費力北移而受壓。事實上，香港人近年熱中北上消費，內地憑人口優勢、價廉物美及激烈競爭文化，吸引大量港人跨境消費。相較之下，香港商家過去數十年受惠於內地人口與資金紅利，生意較易做，但隨着內地的「平靚正」消費崛起，香港商家實在難以找回昔日的榮景。新加坡情况與香港也頗為相似，馬來西亞以低成本提供餐飲與娛樂，吸引新加坡人跨境消費。新加坡商家必須盡快適應，來抗衡這種競爭壓力。
香港地產代理，暫時並未如餐飲及零售業，要面對內地同業的競爭，但由於樓市下滑，資金已不如以往般積極流入，加上客源轉變、社交媒體的普及，營銷技巧大為不同。內地客戶比例增加，代理需提供更專業的服務。過去，地產代理因樓價升值而輕鬆獲利，部分人逐漸形成「躺平」心態，鬥心與動力減退，逐漸失去競爭力。內地競爭文化令商家時刻以客戶需求為先，香港地產代理若要突圍，就需更了解內地客戶的想法，例如他們對物業投資或生活配套的偏好，並善用科技提升服務效率，與過去純粹依靠市場熱度來做生意，可謂截然兩樣，代理若固守舊模式，根本難以在競爭中立足；必須積極回應新的經營環境，透過革新才能在競爭中重拾優勢。
利嘉閣地產總裁
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