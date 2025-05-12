廖偉強：代理勿躺平 以應對市場轉變

香港地產代理，暫時並未如餐飲及零售業，要面對內地同業的競爭，但由於樓市下滑，資金已不如以往般積極流入，加上客源轉變、社交媒體的普及，營銷技巧大為不同。內地客戶比例增加，代理需提供更專業的服務。過去，地產代理因樓價升值而輕鬆獲利，部分人逐漸形成「躺平」心態，鬥心與動力減退，逐漸失去競爭力。內地競爭文化令商家時刻以客戶需求為先，香港地產代理若要突圍，就需更了解內地客戶的想法，例如他們對物業投資或生活配套的偏好，並善用科技提升服務效率，與過去純粹依靠市場熱度來做生意，可謂截然兩樣，代理若固守舊模式，根本難以在競爭中立足；必須積極回應新的經營環境，透過革新才能在競爭中重拾優勢。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]