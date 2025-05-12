瑞銀亞洲：聚焦中美會談 恒指牛69960

【明報專訊】美國聯儲局上周議息會議維持利率不變，市場下一個焦點便是周末的中美貿易會談進展。市場傳來消息指出，美方的目標關稅率或會降至60%以下，最早或下周實行。恒指上周五收市升90餘點，上落不大，資金好淡爭持。上周五較受歡迎的牛證加倉為22,500點收回價附近位置。如投資者看好恒指，可留意恒指牛證（69960），收回價22,250點，行使價22,150點，2028年3月到期，有效槓桿約36.2倍；或可留意恒指認購（14341），行使價27,600點，2025年8月到期，有效槓桿約13.4倍。如投資者看淡恒指，可留意恒指熊證（62623），收回價23,350點，行使價23,450點，2027年10月到期，有效槓桿約31.7倍；或可留意恒指認沽（16055），行使價19,900點，2025年10月到期，有效槓桿約7.8倍。
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