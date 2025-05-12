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經濟
瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：聚焦中美會談 恒指牛69960

【明報專訊】美國聯儲局上周議息會議維持利率不變，市場下一個焦點便是周末的中美貿易會談進展。市場傳來消息指出，美方的目標關稅率或會降至60%以下，最早或下周實行。恒指上周五收市升90餘點，上落不大，資金好淡爭持。上周五較受歡迎的牛證加倉為22,500點收回價附近位置。如投資者看好恒指，可留意恒指牛證（69960），收回價22,250點，行使價22,150點，2028年3月到期，有效槓桿約36.2倍；或可留意恒指認購（14341），行使價27,600點，2025年8月到期，有效槓桿約13.4倍。如投資者看淡恒指，可留意恒指熊證（62623），收回價23,350點，行使價23,450點，2027年10月到期，有效槓桿約31.7倍；或可留意恒指認沽（16055），行使價19,900點，2025年10月到期，有效槓桿約7.8倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2025。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]

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