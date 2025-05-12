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經濟
2025年5月12日星期一
技術取勝
投資策略
港餐飲疫後未復常 中式食肆重災 黃家和：消費普遍降級 快餐兩餸飯受捧
黃明記：月收少疫前一半 靠熟客幫襯
大行看好騰訊季績 料多賺19%
彭博：寧德IPO採「S規例」 禁美境內投資者參與
內地乘用車4月銷量按年升14.5%
雷鼎鳴：美關稅影響重大 揸黃金比任何貨幣保值
往績回顧：5年前早着先機買紫金 間接與巴菲特有關
雷鼎鳴籲政府釋放信息：積極造地非為㩒樓價
吉宏新舊經濟業務並存 業績波動
澳門旅局：拓中東穆斯林客 伙港業界探索連同京滬 攻一程多站旅遊
泰國擬開賭 業界籲採清晰政策做好公眾教育
裕華：「笙酷」帶動服裝銷售升30%
安德華：港企防金融罪案投資不足
初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制
全球癲癇症患者至少5000萬
挑選債券交易平台四大注意
環球經濟數據
金子：大摩上調評級 中芯call 28669
張兆聰：H按息降 新地挑戰91元阻力
張兆聰：AI概念或翻炒 可留意TEM
伍禮賢：中聯重科受惠行業持續回暖
涂國彬：特朗普作風不改 金價創新高可期
陳大為：美多場貿易談判啟示
袁國守：置業租屋邊區好？
簡慧敏：「全球南方」戰略下 港可發揮內聯外通優勢
《幫你格價》：做美元高息定存分散風險
Johanna Kyrklund：分散投資至美以外地區降風險
陳正犖：美匯指數短線或反彈 阻力101.3
許健生：科技賦能 打造可持續旅遊經濟
KGI凱基：貿易戰消息正面 不宜過分樂觀
袁國守：HIBOR降利好地產股
林少陽：美例外論步向日落黃昏
技術取勝：小米處上升通道
李聲揚：銀行結餘升 拆解樂觀悲觀派謬誤
蔡金強：中國4月出口韌力遠超預期
艾雲豪：「水餃皇后」成功秘訣
李順威：美股盤路部署偏好
劉思明：大市要再升 本周科網業績成關鍵
瑞銀亞洲：聚焦中美會談 恒指牛69960
摩根大通亞洲：積極佈局AI 阿里購15768
周顯：對平民與富豪聯姻睇法
王弼：為何LYFT升得快過坐𨋢
曾淵滄：英美貿易協議具參考價值
湯文亮：沒100%勝算 唔好發動戰爭
陳永傑：強積金買樓一舉兩得
廖偉強：代理勿躺平 以應對市場轉變
布少明：熱錢湧入 港樓市回升？
王品弟：利好因素多 樓市氣氛向好
會德豐：新質生產力富豪成新客源 1 PLANTATION ROAD展銷廳累錄逾百組客參觀
部署下半年推3盤涉近3000伙
海皇粥店莊士敦道舖 業主擬23.8萬放租
THE CAMPTON兩房825萬沽 料輸兩成
信置系市區豪宅連沽3伙 吸金2億
文曜特色戶洋溢意式浪漫
御龍山錄成交 3房呎售1.45萬
MPF忌頻繁轉換基金
技術取勝：小米處上升通道
【明報專訊】華虹處200天線之上（圖）
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