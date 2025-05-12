陳正犖：美匯指數短線或反彈 阻力101.3

【明報專訊】特朗普宣布與英國達成貿易協議，並表示如果談判進展順利，亦可能降低對中國的關稅，美匯指數曾創近11個月以來最大單日升幅，突破近期區間，較4月低位升逾2%，但仍比1月高位低出約8%。美元看跌持倉仍接近歷史高位，暗示美元或有進一步技術反彈空間；市場亦重新定價美聯儲減息次數或少於之前預期，美匯指數未完全反映相關變動，下一反彈阻力位留意4月3日低位101.3。
英鎊兌日圓看淡
英倫銀行上周減息0.25個百分點至4.25厘，符合預期。市場目前預計下一次減息將在9月。央行最新預測英國經濟2025年將增長1%，高於早先估計的0.75%，不過全球不明朗因素持續存在，預計2026年增長或放緩至1.25%。美英達成貿易協定，但任何市場樂觀情緒都可能是短暫的，因為英國議會需要批准並最終確定協議，英鎊短期或回吐，初步支持位留意1.3。
如果想捕捉英鎊回落，同時盡量減少美元相關不確定的影響，投資者不妨看淡英鎊兌日圓，英倫銀行與日本央行之間的政策分歧將為英鎊兌日圓帶來壓力。
渣打香港財富方案投資策略主管
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