挑選債券交易平台四大注意

我和先生都沒有太多的投資經驗，手上有閒置資金的話，一般都是存放於承辦按揭銀行所提供的「高息戶口」（Mortgage Link），希望收一點點利息，抵消部分按揭利息支出。除了存放於銀行戶口外，還有什麼穩健的投資選擇？債券可以嗎？挑選交易平台時，有什麼需要注意的地方？

筆者回覆：

一般來說，債券給人的感覺是風險比較低兼定期有息收的投資選擇。不過，債券也是有很多類型的，投資者在參與前宜仔細了解。籠統一點來說，債券可分為四大種類：

1. 成熟市場主權債券：比如美國國庫債券，收益率是比較低的，但同時被視為信貸風險最低；

2. 成熟市場半主權債券：通常是指獲政府支持的機構，比如說新加坡建屋發展局，成熟市場半主權債券的信貸風險一般被視為與當地的主權債券相若；

3. 投資級別企業債：由財務狀况優異的公司所發行的債券，信貸評級介乎於AAA至BBB-（標準普爾及惠譽評級級別）或介乎於Aaa至Baa3（穆迪評級級別）；

4. 非投資級別企業債：又被稱為「高收益債券」或「垃圾債券」，相對於其他債券類別可提供更高的收益率，但信貸狀况則較差，這幾年某些內地房地產商所發行的債券便是一例。可見，債券不一定是穩健的投資選擇，投資者宜根據自己需要而挑選。

留意收費入場門檻購買方式等

關於如何挑選交易平台，有以下幾點是值得留意：

1. 留意收費：畢竟扣除交易成本後才是「淨回報」，常見的收費包括年費、交易手續費及存倉費，不同公司的收費模式也可能不盡相同，舉例說有些平台或會將交易成本計入債券價格之內，令買賣價之間出現較大的差價，有部分平台則會明確列出各個收費的比例；

2. 入場門檻：部分金融機構提供的債券買入服務的門檻較高，舉例說10萬美元或20萬美元「起步」，有些金融機構則有提供一些低門檻的選擇，部分低至1000美元；

3. 購買方式：現時愈來愈多平台提供網上交易，甚至會提供報價的頁面供投資者參考，但仍然有部分機構可能需要通過線下方式交易，聯絡客戶經理才可買賣；

4. 有不少投資者對於票面息率和實際收益有一些誤解：投資者在買入一刻已經知道到期日和票面息率，但要計算出實際收益，應該留意「到期收益率」，部分平台會清楚顯示這個數字，協助投資者得知在計及交易收費和應計利息等因素後的實際收益。

希望陳太可以更了解不同交易平台的分別，選擇出合適的平台。最後，以上是通用資訊，不構成任何形式的意見，朋友如有疑問，宜根據自己財務狀况，進一步諮詢相關的專業人士。

李澄幸 CFP認可財務策劃師

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