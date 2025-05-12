全球癲癇症患者至少5000萬

NeuroHarbor共同創辦人趙雅洲在香港大學修讀生物醫學工程和計算機科學一年級的暑假期間，在深圳大學總醫院當研究實習生，負責癲癇症患者的數據分析，因而萌生協助他們的想法。2023年，她認識了當時在香港大學從事博士後研究的劉國洋（現任山東大學集成電路學院助理教授），兩人合作設計了以腦電波來快速偵測癲癇發作的人工智能模型，並由趙雅洲在學術會議上發表。為了更加實用，趙雅洲後來想到要發展成即時癲癇檢測和抑制系統。在去年的James Dyson設計大獎香港區比賽中，NeuroHarbor就獲得優異獎。

該公司相信，其人工智能癲癇檢測和抑制系統相對外科手術有很大的優勢，單是中國大陸和美國，就分別有600萬和300萬個潛在用戶。