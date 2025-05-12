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經濟

德安華：港企防金融罪案投資不足

【明報專訊】德安華（Kroll）高級執行董事及大中華區主管何越表示，內地及香港大部分企業仍未預期到金融罪案的嚴重程度及後果，導致於防範風險的投資遠遠不及犯罪者的投入，情况值得令人擔憂。

「金融犯罪者變得精細化及企業化……從動機上看，金融犯罪者會更願意花錢，包括投入人工智能」，何越稱企業做防禦措施時，很多時抱着壞事最好不會發生；甚至很多公司認為多做了防備卻無事發生，倒覺得投資沒有必要。有更多公司思維是政府及司法機構可以怎樣保護自己，意識上未預期到後果的嚴重程度。她提醒實情是一旦發生問題，足以令公司不再存在。

她指出，經香港處理的資金量龐大，快入快出，中間有否經過防洗錢程序處理有待商榷，認為香港要於KYC（認識你的客戶）及反洗錢方面投入作出平衡。人工智能出現令市場變化更極端，何認為企業更有需要加強資訊保安，為員工提供培訓，掌握資訊保安如何執行，亦有需要加強防火牆去抵禦；她認為若要求中小企聘請全職人員跟進網絡保安不太現實，其實可轉而尋求外判如Kroll等去協助。

何越稱，公司在社交媒體的信息，往往是易攻的弱點，「公司要訂立使用社媒的政策，例如列明有哪些東西可放上社媒，哪些不可以」。

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