泰國擬開賭 業界籲採清晰政策做好公眾教育

他於澳門出席亞洲國際娛樂展（G2E Asia）後稱，要成功興建綜合度假村及開賭需清晰的政策，並為地方爭取收入及就業，從而得到公眾支持。事前尤其需做好功課及研究，去探索開設賭場帶來什麼價值。他認為很多時最大問題在開賭後，國民感到和原有目標不一致，故相信泰國還要做好公眾教育及做功課去研究具體做法。儘管很多人都將目光聚焦泰國首都曼谷開賭，但他認為與其在曼谷巨額投資遭遇反對，倒不如到有旅遊強勁支持且市場未飽和的清邁，策略選址開設賭場。

有見現時與中國人相關的貴賓賭團亦逐漸從澳門、澳洲及菲律賓退場，Fredric E. Gushin指出，業界要面對現實，轉而擴充非博彩元素，並斷絕傳統貴賓廳的運作，業界無可避免要面對挑戰，甚至不排除會有更多併購及倒閉出現。