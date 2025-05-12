雷鼎鳴：美關稅影響重大 揸黃金比任何貨幣保值

【明報專訊】美國總統特朗普上月2日公布「對等關稅」措施後，中國上月4日宣布向美國加徵關稅回應，中美貿易戰升溫至今，今期封面故事由早於5年前已因應中美關係緊張擬買入黃金避險的香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴分析最新形勢。雷鼎鳴認為，是次美國加徵「對等關稅」事件，可能是全球經濟近50年最重要的事件之一，美元的價值正因特朗普政策反覆無常的政策風險而下跌，在此全球動盪的大環境下，持有實物黃金或比任何貨幣更保值。
明報記者 葉創成
雷鼎鳴除了是全球著名經濟學者，亦屬投資高手，例如他在《Money Monday》第261期（2020年8月10日出版）封面故事專訪中透露，因應中美關係緊張已買入中資金礦股紫金礦業（2899）及擬買入實物金幣避險（見配稿），兩者價格至今分別勁升逾2.18倍（見圖1）及63.34%（見圖2）。既然投資佳績珠玉在前，雷鼎鳴在上周主講由中國國情研習促進會（香港）副會長范耀鈞主持「經濟『范』泛講」網上研討會，以「共探中美關稅戰的變局」為題發表觀點外，亦回應了《Money Monday》就黃金投資及本港樓市問題，值得讀者留意。
雷鼎鳴表示：「我是很少公開講點樣投資的，因為這是很高危的事，講完之後人哋跟隨入市賺錢後通常不會向我講聲多謝、輸錢後卻可能罵我一世。至於我對黃金及相關投資是這樣的，在2020年8月與你做訪問前的確是已買入某金礦股的，與你做訪問後亦已買入實物黃金，至今回報率屬不錯，例如該金礦股股價升幅便數以倍計，不過，因為我的身家比較低微，所以絕對值所賺亦是有限的。」
一旦現世界大戰 揸實物黃金可保命
上周五俄羅斯莫斯科紅場舉行閱兵儀式，紀念「蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（即1945年5月9日第二次世界大戰歐洲戰事結束）80周年，國家主席習近平等多國政要應邀出席。
雷鼎鳴是次重申他在2020年8月專訪中提出的觀點，指近年他購入黃金是由於中美關係緊張令地緣政治風險升溫所致：「我自己買金是有一個很重要的目的，即不止是希望在過去幾年賺取較高的回報，而是當世界上的地緣政治環境愈來愈複雜的情况下，黃金是一種避險工具。因此我買金是希望令手上有足夠的實體金幣，一旦世界上出現大型戰爭或其他重大突發事件，屆時這些金幣可以變成很有用途，所以這也可以說是一種保命工具。」
特朗普政策反覆無常 美元價值跌利黃金
在上周《Money Tuesday》封面故事，M&G英卓投資管理固定收益首席投資總監Andrew Chorlton認為，美國總統特朗普上月2日公布「對等關稅」措施後，美國政策現已變得難以預測，故目前投資者為美國國債定價時已加上0.2厘至0.25厘的風險溢價，反映美國國債傳統上作為無風險資產的地位受到挑戰。M&G英卓投資管理多元資產投資總監Michael Dyer則透露，目前旗下多元資產投資組合適度低配美元（moderately underweight USD），反映在美國政策不明朗的情况下，美元作為安全資產的地位可能下降。
高手往往所見略同，雷鼎鳴同意，目前美國特朗普政府的政策反覆無常的確令美元的價值下跌，指在此環境下，黃金是比較可靠的投資工具；他續說，一旦世界上出現大型戰爭或其他重大突發事件，屆時美元的價值會否進一步受衝擊，便要視乎其他國家當時如何評估最新形勢，但參考歷史經驗，在此情况下，黃金會比任何貨幣均更保值。
金價短期波動不低 最好具長揸能力
雷鼎鳴表示：「我自己是（1946年至1964年）嬰兒潮出生的一代人，即是在1945年第二次世界大戰結束後才出世的，所以我亦無經歷過戰爭，所以我對於戰爭的情况並沒有第一身的感覺，正因這樣，我相信現時適當地持有一些實金對於自己的安全是有好處的。」關於投資黃金的風險，雷鼎鳴指出，雖然金價長遠看漲，但短期亦可出現重大波動，故此投資者最好具備長揸能力：「揸金面對的波動性向來均屬不低，因此一定要有足夠的意志力，切勿因為金價短期下跌後便去沽貨，符合這條件才可以去揸大量的黃金。」
組合已揸夠黃金金礦股 暫無意增持
至於在2020年8月接受專訪前雷鼎鳴已買入的紫金，至今股價勁升逾2.18倍，亦有業績支持，在2020年至2024年期間，其營業收入由1715億元人民幣增加77.02%至3036億元人民幣，歸屬母公司股東淨利潤更由65.08億元人民幣勁升3.92倍至320.5億元人民幣（見圖3）。紫金亦於2023年6月5日「染藍」晉升為恒指成分股。以紫金上周五收市價17.34元計，市盈率約13.3倍，股息率約2.3厘。
總結是次訪談時，雷鼎鳴表示，不論是黃金或金礦股也好，目前已佔他的投資組合適當比重，暫時無意再增持：「雖然目前很多人均覺得金價會繼續上升，但我認為自己已經有足夠的黃金，所以暫時不會再加注了。另外，即使有些投資專家現時亦建議增持金礦股，但我近月已沒有特別增加相關倉位了，原因是金礦股很多持有的金礦現仍埋藏在地下，並非可以短期在市場出售變現。」
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