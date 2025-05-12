彭博：寧德IPO採「S規例」 禁美境內投資者參與

擁離岸戶口機構仍可參與

報道稱，大部分美國機構投資者擁有離岸戶口，仍可以去參與寧德的IPO，但寧德以「S規例」發行，會阻擋美國國內的互惠基金去參與，而彭博稱此次寧德於香港大規模的IPO，不開放向予美國境內投資者參與為「不尋常」（unusual）。寧德曾於1月份被美國國防部列入涉軍企業的黑名單，寧德回應稱指控與事實不符，且完全沒有根據。另上月美國眾議院中國特設委員會，亦敦促摩根大通和美國銀行兩家投行，退出寧德於香港IPO的上市工作。

知情人士：最快今招股

彭博上周報道寧德是次於港IPO打算最少集資40億美元（約312億港元），將會是今年以來全球最大宗IPO。而知情人士稱，寧德很大機會擴大IPO集資規模及行使超額配股權，集資金額或進一步增至53億美元（約413億港元），另知情人士亦稱寧德最快於今日招股。

值得一提的是，港交所（0388）早於2019年10月，宣布一系列指引協助海外發行人提交上市申請，制定多項替代程序，以解決S規例證券於聯交所上市所面對的潛在規例問題。

另外，近年多家於港上市的內企，包括去年上市的美的（0300），於美國境外根據S規例於離岸交易中，發售IPO國際配售部分的股份。

明報記者