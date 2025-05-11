薛偉傑：無人機清洗大廈外牆 料收費有競爭力

無人機前方安裝了兩個毫米波雷達，以準確測距，和大廈外牆保持安全距離。該公司估計，相對於傳統的租用吊船和倚靠工人人手清潔，其收費至少可以降低一半或以上。但根據香港法例，使用無人機投擲或噴射物體屬特殊用途，須先獲民航處批准，故該公司暫時只能在內地測試有關服務。

中美加等已推出相關服務

以該公司所知，這種服務在美國和加拿大都已經推出一段時間。加拿大至少早在2022年已經有。除了清洗一般商廈和大型超市外牆，連發電廠煙囪、風電機扇葉、太陽能光伏板等設施都有借助無人機來清洗。至於中國內地，在深圳、杭州、青島、濰坊等大城市，亦同樣有這種服務。

理論上，以無人機攜帶喉管向火災的大廈射水或滅火劑，也是可行的。據該公司所知，Joyance正在研製一款比較大型和耐熱的無人機，計劃將來應用於高樓大廈滅火。

明報記者 薛偉傑

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