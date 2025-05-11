股神與李嘉誠傾向持大量現金 或候「好刁」出現

彭博專欄作家任淑莉撰文比較巴郡創辦人巴菲特與長和系創辦人李嘉誠，形容二人常見市場之未見，搶在合適時機出貨。

專欄作家：兩人出入貨時機準

巴菲特旗下巴郡今年初已手持極大量現金，多達約3340億美元，佔其總資產29%，破公司紀錄。李嘉誠旗下長和（0001）自2020年起去槓桿，如擬出售歐洲電訊塔業務股份，另有意出售香港與內地以外全球港口，若然兩宗交易成事，或可合共套現逾300億美元。

她引述另一專欄作家Nir Kaissar說法，美股昂貴時巴郡手頭現金增加，市場崩潰時配置現金，如值全球金融危機之際買入美銀（美：BAC）股份，至今利潤錄逾300億美元。

她盛讚李嘉誠出貨時機令人歎為觀止，如1999年科網潮泡沫爆破前，以約150億美元出售英國電訊商Orange股份，成一時佳話。2017年李嘉誠出售中環中心75%業權，世茂（0813）主席許榮茂及亞洲地產主席蔡志忠等接貨，套現約52億美元（約402億港元），但一年後本港商業地產市道回落。

惟任淑莉認為，巴菲特與李嘉誠儲起現金，未必等於市場即將崩潰。她解釋，二人均持有巨額股份，即使未卜先知，亦不可在市場最高位出貨，因此要趁還有買家時沽貨。她強調，他們二人亦會保持警惕，因可能隨時有「好刁」出現，尤其在市場大幅調整之後。

[企業地球村]