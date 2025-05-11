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經濟
企業地球村

巴菲特投資回報5萬倍 勝在不盲從

【明報專訊】「股神」巴菲特宣布年底退任巴郡行政總裁，全球媒體紛紛回顧其投資生涯及投資之道。巴菲特主理巴郡60年間總回報率高達5萬倍，年率化回報亦接近兩成，教同儕及大市望塵莫及，其多年來撰寫的「致股東的信」亦成一家之言，廣受全球投資者捧讀。綜合外媒評論，巴菲特固然有選股精明眼，同時他不盲從主流，經濟好時反而多持現金，轉弱時出手掃貨，願作長期投資，贏錢卻不吹捧自己，成為英文媒體筆下的「奧馬哈先知」。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《華爾街日報》、《金融時報》

巴菲特的投資心法最初受「價值投資之父」葛拉漢（Benjamin Graham）啟蒙，從中學習低買高賣之道，又受拍檔芒格（Charles Munger）影響，重視企業品質，最終成為投資界一代宗師。自他1965年全面控制巴郡以來，收購或入股多家公司，發展成市值逾1.16萬億美元（約9萬億港元）的巨企。如今巴郡投資項目以「四大巨人」為主：汽車保險公司GEICO、鐵路公司BNSF、巴郡能源、蘋果公司（美：AAPL）。「四大巨人」分佔不同行業，各有千秋，共同支撐巴郡盈利及市值。GEIC、BNSF各為美國行內龍頭之一，巴郡能源為美國最大可再生電力資產擁有者之一，蘋果公司貴為全球科網巨擘。

從不假裝全知全能 主張要有好性情

彭博專欄作家Nir Kaissar計算巴菲特成績，以其他表現最好的長期共同基金與巴郡相比，可謂望塵莫及。自1965年2月起計，表現最貼近的是富達麥哲倫基金，年率化回報15.4%，60年間總回報5265.6倍，仍被巴郡大幅拋離。巴郡年率化回報19.9%，比標普500指數高出一倍，60年間總回報高達5.49萬倍（見表）。

Nir Kaissar評論，巴菲特默默顛覆了「全知的華爾街財富經理」的形象，從不假裝全知全能，反而主張要有好性情，才成為大投資家，高智商不是最重要，意味要做沉悶工作，小心分析投資，且勇於出手。Nir Kaissar形容，巴菲特以選股能力著稱，同時是分配資本的巧手，且巴菲特在機會稀缺時願意持有現金，看到機會才落注。

據彭博資料顯示，巴郡每逢經濟動盪時降低現金比例，如1990年代初波斯灣戰爭、2000年代科網潮泡沫爆破、2007年底起的美國經濟大衰退等，巴郡現金比例一度降至低於一成，或體現巴菲特「別人恐懼我貪婪」的哲學；經濟繁榮時巴郡一樣反其道而行，增加手頭現金比例，如去年美股急漲，至年底巴郡現金比例達29%（見圖）。

惟Nir Kaissar補充，巴菲特成就遠遠在其投資成績表之外，如他數十年來揭開投資的神秘面紗，以其「致股東的信」教育投資者，成投資者必讀之選。Nir Kaissar指出，巴菲特在信中傳授永恆的美國中西部智慧，且詳細反省錯誤，如今無數行政總裁競相仿效巴菲特，撰寫類似的信件，卻無人能與「原裝正版」相比。

分析基本面長期投資 看到機會才落注

曼克頓學院資深研究員Allison Schrager表示，當市場最亢奮之際，正是巴菲特儲起現金之時。她盛讚巴菲特肯渡過時艱，而且眼光極遠，這正是當下投資圈子缺乏的特質。高盛前銀行家Matt Levine認為，巴菲特以基本面分析，作長期投資，與現今潮流相違，至少與現時專業投資經理作風不符。

由於巴菲特在美國內布拉斯加州奧馬哈出生，加上其市場眼光驚人，偶被媒體戲稱為「奧馬哈先知」。彭博專欄作家Jonathan Levin稱，這位「奧馬哈先知」多次重申自己無法預測未來，投資理念非常謙虛，儘管能揮棒擊球，卻不假裝能預測幾時經濟衰退，「在某種意義上，這使他成為世界上最富有的人之一」。摩根大通行政總裁Jamie Dimon形容，巴菲特代表了美國資本主義的精髓。

上周中證監主席吳清也在記者會上盛讚巴菲特，形容對方是廣受尊敬的投資家，價值長期投資、理性投資、努力回報投資者，強調這些基本理念不會退休，亦是中國公募基金改革所要致力推進。

接班人阿貝爾調配巨額資金受關注

「股神」宣布退下火線後，外媒關注阿貝爾（Greg Abel）自巴菲特手上接棒後會有何挑戰。《金融時報》評論，近年巴郡坐擁大量現金，巴郡及巴菲特向來不希望以過高價格收購不值的公司，故通常在旁伺機出手收購公司。近年有人質疑巴菲特用錢是否過分謹慎，當阿貝爾手握數千億美元現金，股東或希望他調配資金，市場焦點或因此落在阿貝爾未來數年能否找到好的交易或投資。

巴菲特上周宣布卸任時，表示公司營運和資本調配的最終決定權交予阿貝爾，但也提過交棒後仍會「徘徊附近」幫忙。阿貝爾在股東會上承諾，未來不會改變巴菲特過去60年的投資哲學和資本調配方式。

[企業地球村]

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