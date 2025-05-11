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經濟

美財長料8月或達債務上限 籲國會盡快提高

【明報專訊】美國今年1月到達36萬億美元的債務上限後，財政部一直採取特殊財政措施避免違反債務上限，不過財長貝森特上周五致函眾議院，警告聯邦政府現金和相關特殊措施將在8月用盡，呼籲國會在7月中旬休會前提高或暫停債務上限。國會預算辦公室早前預計，美國政府將於8月至9月沒有足夠現金支付債務。

貝森特在信函表示，過往表明待至最後一刻才暫停或提高債務上限，可能會對金融市場、企業和聯邦政府造成嚴重的不利後果，損害企業和消費者信心，並增加納稅人的短期借貸成本。彭博社稱，信函為國會共和黨議員盡快達成債務上限協議帶來壓力，國會正討論總統特朗普減稅和削減開支方案，上月眾議院預算方案批准提高債務上限4萬億美元，惟參議院要求提高5萬億美元。貝森特早前希望可在7月4日完成立法，但參議院多數黨領袖圖恩表示該期限較傾向是一項理想。

投行：投資者擬投入高風險債

另外，彭博社引述投行銀行家稱，雖然市場預期經濟放緩，但投資者準備投入高風險債券市場。花旗債務資本市場主管Richard Zogheb稱，債券市場流動性相當充裕，很多來自短期貨幣市場的資金，準備轉為投資收益率和風險較高的資產。巴克萊環球固定收益主管Peter Toal也指有大量資金準備投入信貸市場，投資者對於現時機會感到非常興奮，現時新發行的高收益債券，評級已由「BB」擴展至「B」債券。

相關字詞﹕貝森特 美國國債 巴克萊 花旗 債務上限

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