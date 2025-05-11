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經濟

高盛：跨境資金流入港台基金增

【明報專訊】高盛發表報告指出，近期美國例外論備受挑戰，投資者對美元資產偏好下降，跨境外匯流量增加，投資者青睞港元、新台幣、歐元和英鎊，對當地風險偏好增強，近期流入香港和台灣基金跨境資金上升（見圖）。上周新台幣兌美元升1.68%，自4月2日美國公布「對等關稅」以來急升逾9%，港元在聯繫匯率下設有7.75強方兌換保證，月初以來金管局累計向市場注資1294億元。

分析：亞幣上升 吸引資金流入股市

彭博社統計過去3周，多達96.4億美元環球資金淨流入中國以外的亞洲新興市場股市，為超過1年以來最長資金流入，帶動MSCI亞洲股市（除日本外）指數在過去1個月升近16%，全球股市指數僅有一半升幅。

除新台幣外，韓圜、新加坡元和馬來西亞令吉在4月2月以來升值超過3%，瑞銀全球財富管理亞太策略師兼投資總監Suresh Tantia稱，亞洲貨幣走強通常會吸引資金流入亞洲市場，帶動區內股票跑贏大市。只要匯率升值幅度保持單位數，相信企業能夠應付貨幣升值的不利影響。

另外，市場預期關稅對新興市場企業盈利影響，會較美國同業為低，匯豐估計目前關稅或使新興市場總體盈利減少7%，低於美企的10%至15%。

法興新興市場研究部主管Phoenix Kalen相信，受惠市場平衡資產分佈而減少美元資產、美國與亞洲貿易伙伴在關稅會談出現利好消息，將增加亞洲貨幣升值機會，短期內看好亞洲貨幣可繼續上升。

相關字詞﹕升值 瑞銀 新台幣 高盛

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