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經濟

觀望中美會談 美股高開低走

【明報專訊】美英就關稅問題達成協議，帶動上周五美股開市做好，但中美昨日展開會談前，投資者轉趨保守，美股三大指數自全日最高位掉頭走低，納指收市力保不失，全日上升0.78%報17,928點，不過標指收報5659點，跌0.07%，道指收報41,249點，跌0.29%。總計全周，標指累跌0.47%，納指和道指分別亦跌0.27%和0.16%。

美股三大指數全周齊跌

重磅科技股走勢各異 ，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）升4.72%，Alphabet（美：GOOGL）跌0.99%，上周蘋果（美：AAPL）高層指用戶開始用人工智能工具，未來或取代傳統搜尋引擎，Alphabet全周跌6.88%。Nationwide首席市場策略師Mark Hackett認為，市場會繼續因應貿戰消息作出反應，出現具體的結果前將處於橫向波動，建議現時應保持警惕，惟毋須過度反應或情緒化。

歐洲股市則在周五齊升，德國DAX指數升穿3月所創高位，收報23,499點，升0.63%創收市歷史新高，法國CAC 40指數收報7743點，升0.64%，英國富時100指數收報8554點，升0.27%。近期資金從美股轉至其他股市，EPFR Global數據顯示截至上周三（7日）的一周內，歐洲股票基金錄42億美元流入，瑞銀財富管理法國首席投資總監Claudia Panseri稱，最新經濟數據、尤其是德國數據非常積極，歐央行亦釋放較預期偏鴿的減息信號。

紐油全周升4.7% 4月中以來首次

中美開啟關稅會談帶動商品市場樂觀情緒，加上周五內地公布4月銅材進口量按年持平，未如市場預期受關稅影響大跌，刺激倫敦期銅價周五上升0.15%，每噸收報9445.5美元。紐約期油上周五升1.85%，每桶收報61.02美元，全周上升4.68%，為4月中以來首次錄單周升幅。CIBC私人財富管理資深能源交易員Rebecca Babin表示，除了中美貿易會晤或取得進展支持油價，紐油重新升穿60美元，觸發近期新建沽盤平倉。

相關字詞﹕大宗商品 銅價 歐股 美股 德國DAX指數 期銅 油價 納指

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