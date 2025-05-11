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經濟
香港地產

SIERRA SEA 1B期周三開售168伙

【明報專訊】新盤市場旺勢持續，新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA第1A期不足兩周售逾780伙後，發展商即推第1B期接力，新地副董事總經理雷霆表示，第1B期示範單位參觀人流絡繹不絕，昨日加推價單第2號共88伙，折實平均呎價11,198元，屬原價加推，並鐵定於本周三（14日）進行首輪銷售共168伙，當中160伙以價單形式出售，折實平均呎價10,842元，另有8伙特色單位將以招標形式發售。

價單發售160伙 折實均呎10842元

新地代理執行董事陳漢麟表示，第2號價單推出共88伙，涵蓋11伙1房、64伙2房及13伙3房單位，實用由302至807方呎，定價由365.6萬至1125.6萬元，實呎由11,349至15,229元，計及現金付款計劃最高折扣15%後，折實售價由310.76萬至956.76萬元，折實呎價由9647至12,944元，折實平均呎價11,198元。

SIERRA SEA昨日亦已上載銷售安排，於本周三進行首輪銷售共168個單位，當中以價單形式發售的160伙，涵蓋15伙1房、118伙2房及27伙3房單位，實用由302至807方呎，以最高折扣15%計，折實售價由300.05萬至956.76萬元，折實呎價由9499至12,944元，折實平均呎價10,842元，市值逾9.5億元。另有8伙特色單位以招標形式發售。

據項目銷售安排，首輪銷售分A及B組兩個時段揀樓，AG組買家須購入最少兩伙、但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用650呎或以上的3房單位；B組買家最多可購兩伙。首輪銷售將於明日（12日）下午8時截止認購，後日進行抽籤。

Park YOHO三房665萬沽 屋苑同類新低

一手搶去市場焦點，二手市場續淡靜，個別屋苑錄蝕讓成交。美聯助理區域經理張國成表示，元朗Park YOHO最新成交為12座中層A室，實用721方呎，3房1套及儲物室間隔，原業主早前以690萬元放售，議價後減價25萬元或3.6%、以665萬元易手，實呎9223元，成交價為同類單位新低。原業主2017年7月以813.36萬元購入，持貨快將8年，帳面蝕讓148.36萬元或18%，計及交易駛費實蝕178.86萬元或約22%。

[香港地產]

相關字詞﹕蝕讓成交 陳漢麟 雷霆 新地 SIERRA SEA

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