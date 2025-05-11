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經濟

人行報告：提振物價 關鍵在擴需求

【明報專訊】人民銀行上周五公布第一季貨幣政策執行報告，續以促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。首季報告其中一篇專欄以探討物價為主題，指出內地去年人民幣貸款按年增長7%至8%，超過名義經濟增速的幅度處於歷史高位，但物價回升速度明顯低於金融總量。

人行指出，在側重增加投資、保障供給的發展模式下，增加貨幣供給反而會擴張產能和供給，加大供過於求失衡，提振物價關鍵在於擴大有效需求，暢通供需循環，打通實體經濟堵點。

側重增加投資 會加劇供過於求

人行主管媒體《金融時報》指出，專欄從不同角度體現宏觀政策思路轉變，報道引述專業人士稱，當局下一步價格管理，要從鼓勵企業「以價換量」轉向引導企業「以質取勝」，提振消費、促進內需時避免碎片化、短視化，企業則要找準經營方向，探索技術創新、品牌建設、服務質量等競爭策略。

浙商證券認為，報告反映人行貨幣政策首要目標，已從防止資本外流風險和國內金融空轉，改為促進物價合理回升與經濟增長，主要因為外部衝擊影響增加，國內有效需求不足和供給端過度競爭的結構性矛盾依舊存在，需要適度寬鬆的貨幣政策，對冲經濟下行壓力和外部環境不確定性。該行除預期內地今年內續會降準0.5個百分點、減息0.2厘，亦會協調財政、產業、就業、社保等各項政策，不過物價回升將是一個緩慢過程，不能一蹴而就。

分析：物價回升或已成幣策首要目標

興業銀行報告指出，對比去年第四季，人行提及下一階段政策時，刪去「防範資金沉澱空轉」，改為「靈活把握政策實施力度和節奏」，認為是突出在外部不確定因素增加下，人行後續貨幣政策將靈活應對，年內減息降準仍有空間，另首季增加「降低銀行負債成本」，顯示當局關注淨息差穩定，預期存款利率近期將會下調。

相關字詞﹕中國經濟 減息降準 貨幣政策 通縮 人民銀行

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