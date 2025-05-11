內地上月CPI跌0.1% 符預期 PPI跌2.7% 分析：關稅或擴大物價下行壓力

明報記者 歐陽偉昉

撇除食品和能源，4月核心CPI按年上升0.5%，升幅與3月相同。4月食品類價格按年下跌0.2%，較3月的1.4%跌幅收窄，非食品類價格按年持平，相對3月時按年上升0.2%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，CPI下降主要受國際油價下跌影響，汽油價格下跌10.4%，影響CPI下跌約0.38個百分點，核心CPI則升幅穩定。

統計局：國際油價跌推低通脹

4月內地消費品價格下降0.3%，較3月少跌0.1個百分點，手機等通訊工具物價上升1%，較3月升幅收窄0.4個百分點。5月長假期帶動4月服務價格上升0.3%。彭博經濟研究指出，食品價格佔內地CPI約19%，4月跌幅縮小已減輕CPI下跌壓力。該行認為消費品價格下跌是拖累CPI主要因素，去年第四季推出提振消費措施似乎未有顯著成效，上周人民銀行貨幣寬鬆發揮作用需時，5月和6月料續有強勁通縮壓力。

PPI方面，生產物品價格按年下跌3.1%，較3月擴大0.3個百分點，生活物品價格跌幅亦較3月擴大0.1個百分點至1.6%。董莉娟表示，部分國際大宗商品價格迅速下行，影響內地相關行業價格下降，是影響本月PPI下降的主要原因，其中油價下降影響內地石油和天然氣開採業價格按月下降3.1%。

中金公司報告指出，美國關稅對貿易、經濟衝擊剛剛開始體現，一旦美國經濟明顯衰退，有色金屬價格或失去最重要支撐，使內地PPI按年跌幅擴大，企業商品價格持續弱勢，消費商品價格可能也繼續受拖累，延續內地低通脹格局。為應對通脹偏低、實際利率偏高，該行預計貨幣政策有望放鬆，上周減息降準或是新一輪寬鬆的開始。

信証料擴再貸款範圍 助物價回升

中信証券認為，除有色金屬和油價拖累相關產業鏈價格，電腦、家具等出廠價格亦受美國對華關稅影響，耐用消費品價格回落、食品製造價格下跌，亦擴大PPI按年跌幅。為解決實體經濟供強需弱問題，該行預期人行將持續擴大再貸款工具使用範圍，提升消費重點領域低成本資金支持，推動物價水平溫和回升。