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2025年5月10日星期六
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李國寶家族5億向三井購東亞2% 作價折讓13% 李：反映對長期前景信心
許濤接手徐敬YLH股權 變身TVB主要股東
1個月拆息跌穿2厘 港匯曾跌至7.779
拆息急回利好地產市道 匯豐看好新地嘉里
北水回歸 恒指漲91點錄7連升
比特幣重上10萬美元 3個月首次 受惠貿戰緩和機構加倉 港上市相關ETF升逾4%
彭博：亞洲部分富裕家族減持美資產
大摩轉軚 上調港交所目標至440元
寧德時代據指港上市籌最高413億
台積電4月營收新高 按年升48%
平保減持建行 增持農行招行郵儲行
Nvidia擬7月推降級版「H20」攻華 應對美出口管制 記憶體容量大減
Tesla電池供應商 松下擬裁員1萬
美汽車業界：美英貿協損本土利益
SEA TO SKY兩房635萬沽 兩月炒貴6% 仍較3年多前一手成交價低近兩成
必嘉坊3期一房 呎租高見72元
CCL連升兩周後微跌0.27% 連續6周窄幅爭持
地政總署收回洪水橋近21萬呎私人地
SIERRA SEA售兩伙特色戶 呎價高見1.9萬
旺角新興大廈地庫4100萬易手 7年蝕三成
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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