SIERRA SEA售兩伙特色戶 呎價高見1.9萬

1B期最快今日加推單位

SIERRA SEA 1A期至今累沽約760伙，佔今期單位總數781伙的97%，惟項目亦首錄取消交易個案，成交紀錄冊顯示，Aqua Avenue第5座15樓D室，實用面積429方呎兩房戶，原於4月底首輪銷售以463.5萬元、實呎1.08萬元售出，惟顯示交易未再有進展，料買家撻訂遭沒收5%訂金約23萬元。

其他新界盤不乏成交，路勁（1098）牽頭的屯門掃管笏凱和山，昨日連錄4宗1房及兩房戶成交、吸金1665萬元；其中成交價最高為第1座18樓E室，實用面積477方呎兩房戶，成交價454.28萬元、實呎9524元。

市區方面，新世界（0017）牽頭的黃竹坑站港島南岸滶晨開售在即，同系北角皇都，新錄大手客買家連購兩伙，涉資約1475萬元；其中VICTORIA ZONE的27樓B9室，實用面積343方呎1房戶，成交價735.1萬元、實呎2.14萬元， 另27樓B8室，實用面積351方呎1房戶，成交價740萬元、實呎2.1萬元。

瑜一‧天海買家「添食」 逾2868萬購兩伙

華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一‧天海，售出第2B座28樓C室，實用面積522方呎兩房戶，成交價1482.84萬元、實呎2.84萬元，據悉買家今次屬「添食」，購入兩伙共涉逾2868萬元。嘉華（0173）等發展的啟德跑道區啟德海灣，亦售出兩房戶，為第2A座31樓L室，實用面積430方呎，成交價809萬元，實呎1.88萬元。