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經濟

香港地產

地政總署收回洪水橋近21萬呎私人地

【明報專訊】政府加快發展洪水橋/厦村新發展區，地政總署日前晚上公布，根據《收回土地條例》，收回洪水橋/厦村區18幅、合共20.7萬方呎私人土地，據悉包括新地（0016）持有的部分土地。

被收回17A商業地

可建128萬呎樓面

是次收回的18幅私人土地，包括早前公開接受原址換地申請但最終未有接獲申請的部分用地，以及一宗因申請被視為撤回而未能完成原址換地所涉及的用地，而有關土地需收回以讓政府進行工程。值得留意的是，據悉撤回的土地申請，位於發展範圍內第17A區商業用地，估計佔地約16萬方呎，預計可發展樓面達128萬方呎，該幅土地是被收回的私人土地中，規模最大的土地。

部分涉及新地持有地皮

該地毗鄰為新地天水圍橋頭圍商業項目，新地早於2021年4月完成補地價手續，涉及補價金額19.74億元，以該項目發展樓面約85.65萬方呎計，每方呎樓面補價2305元，料為新界區最大宗農地轉商業發展的補地價個案。新地橋頭圍項目鄰近港鐵天水圍站，項目屬商場及寫字樓發展項目，與現時同系觀塘創紀之城5期（即apm）相若，因而被喻為「新界版apm」。

地政總署亦指出，洪水橋/厦村新發展區第二期發展首兩批收回土地公告分別於去年5月30日和9月19日張貼，涉及約176公頃和17.7公頃土地，這些土地已分別於去年8月31日和12月20日復歸政府，並正陸續交予土木工程拓展署做地盤平整和基礎設施工程。

九展重建項目申微調住宅伙數

另由億京等持有的九龍灣國際展貿中心（九展），其重建發展再作微調。據城規會最新的文件，申請人調整興建住宅單位數目，由原先1494伙，減少24伙或1.6%至1470伙，住宅單位平均面積由原先474方呎，輕微增加1.8%至484方呎。項目中的其他發展，如酒店房間數目則維持720間，非住宅（包括商業、社福設施、工業展覽館等）亦維持在107.73萬方呎，整個項目總樓面亦不變，維持約178.7萬方呎。

相關字詞﹕新地 城規會 億京 九展 地政總署 洪水橋/厦村新發展區

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