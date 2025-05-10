CCL連升兩周後微跌0.27% 連續6周窄幅爭持

【明報專訊】樓市交投回升的同時，業主態度亦轉趨強硬，令樓市進入拉鋸局面，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報136.34點，按周跌0.27%，終止兩周連升，是4月15日西沙SIERRA SEA公布首批價單158伙，以及4月18日至21日復活節長假期當周市况。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連續6周於136點水平窄幅爭持，而發展商近日趁機積極部署開售多個新盤，將對二手樓價造成壓力，相信短期CCL偏軟向下格局未變。
楊明儀又稱，近日新盤熱賣、拆息顯著回落，加上內地減息降準救市，中美貿易談判或有進展等消息，雖對樓市有正面支持，惟發展商積極部署開售多個新盤，將對二手樓價造成壓力。事實上，CCL仍處於逾8年半低位，今年樓價暫累跌0.94%，而指數除較去年9月首次減息前135.86點低位升0.35%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌28.74%。
另外，拆息顯著回落下，預期供款將回調，令周末二手睇樓量回升。據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1020組客戶於周末預約睇樓，較上周末的965組升5.7%，終止四連跌，重越千組水平，為近3個周末高位。
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