CCL連升兩周後微跌0.27% 連續6周窄幅爭持

【明報專訊】樓市交投回升的同時，業主態度亦轉趨強硬，令樓市進入拉鋸局面，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報136.34點，按周跌0.27%，終止兩周連升，是4月15日西沙SIERRA SEA公布首批價單158伙，以及4月18日至21日復活節長假期當周市况。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連續6周於136點水平窄幅爭持，而發展商近日趁機積極部署開售多個新盤，將對二手樓價造成壓力，相信短期CCL偏軟向下格局未變。