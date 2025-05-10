明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

必嘉坊3期一房 呎租高見72元

【明報專訊】雖然二手樓價未見明顯回升，但部分主攻迷你戶的市區入伙盤，租務情况理想。其中恒地（0012）旗下3月份起入伙的紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，自上月迄今已錄得超過30宗租務成交，最高成交實呎租金達72元。

市場消息指出，BAKER CIRCLE‧GREENWICH至今錄得的30多宗租賃個案中，實用呎租介乎57至72元，呎租最高一伙為實用面積264方呎的中層M室，1房間隔，單位以月租1.9萬元租出，實用呎租約72元，業主2023年約561萬元一手購入，租金回報約4厘。

第一城兩房2月買

租1.3萬回報4.6厘

另傳統屋苑租金回報亦見理想。利嘉閣高級區域市務董事彭錦添表示，沙田第一城5月至今暫錄約4宗租務成交，其中第32座低層D室，實用面積327方呎，兩房間隔，望樓景，業主以1.4萬元放租，議價後減1000元或7%，以1.3萬元租出，實呎租約40元。業主為投資者，於今年2月以337.5萬元買入，現租金回報高見4.6厘。他補充，屋苑現有約76個單位放盤，意向租金約1.08萬元起。

此外，新界屋苑錄大額租務成交。中原地產副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角逸瓏灣高座17座中層A室，實用面積1400方呎，4房雙套間隔，以月租5.2萬元獲九龍區租客承租，實用呎租約37.1元。業主2019年2440萬元購入，租金回報約2.6厘。

相關字詞﹕租務成交 逸瓏灣 沙田第一城 必嘉坊3期 BAKER CIRCLE‧GREENWICH

上 / 下一篇新聞