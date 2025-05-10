SEA TO SKY兩房635萬沽 兩月炒貴6% 仍較3年多前一手成交價低近兩成

市場消息指出，SEA TO SKY第3座中層F室，實用面積473方呎，兩房間隔，最新以約635萬元易手，實呎13,425元。

上址原業主今年3月初以598萬元購入，持貨僅約兩個月，帳面獲利37萬元，賺幅約6%，惟扣除使費後，料實際獲利約10萬元或不足2%。

投資客連沽Grand YOHO兩伙 8年近平手走

此外，早前樓市高峰時採「一約多伙」入市的投資客，新近選擇沽貨套現離場。美聯物業助理區域經理張國成表示，元朗Grand YOHO連錄3宗蝕讓成交，一名投資者早年以「一約多伙」形式，購入屋苑兩伙兩房單位，近日連環沽出，成交單位包括Grand YOHO第8座低層G室，實用面積546方呎，兩房間隔，以740萬元易手，實呎13,553元。早於本周一，業主亦以730萬元售出樓下同室戶的一個兩房戶，實呎13,370元。

業主2017年1月共斥約1613萬元一手購入上述兩個單位，現時一周內連環沽出，共套現1470萬元，持貨約8年，帳面共蝕143萬元或9%，連使費及回贈料實賺約24萬元或1%。

至於另一宗蝕讓成交為Grand YOHO第8座高層G室，兩房間隔，實用面積546方呎，以760萬元易手，實呎13,919元。原業主2017年以864.45萬元一手購入，持貨約8年帳蝕104萬元或12%，惟連使費及回贈料僅蝕約15萬元或1.7%。

囍匯特色戶6980萬沽 9年貶值兩成

另外，市場消息指出，灣仔囍匯1座頂層、4房3套連天台及泳池特色戶，實用面積1905方呎，上月由接管人以6980萬元售出，實呎36,640元。原業主2016年以約8691萬元一手購入，及後由不同銀行及財務公司承做按揭，去年底被接管，最新成交價較9年前一手購入價帳面貶值約1711萬元或約20%。

大型屋苑方面，天水圍嘉湖山莊本月暫錄得約7宗二手成交，包括長情業主沽出4房複式戶個案。美聯物業高級營業經理王亦倫表示，嘉湖山莊景湖居6座複式戶，實用面積1002方呎，4房間隔，獲外區家庭客以810萬元承接，實呎8084元。原業主1994年3月約486.6萬元一手購入，持貨約31年，帳面獲利323.4萬元或66%。

明報記者