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經濟
國際金融

Tesla電池供應商 松下擬裁員1萬

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）的電池供應商松下控股（Panasonic）宣布，計劃在全球裁員1萬人，相當於員工總數近5%，期望透過削減非增長業務來提高盈利能力。松下將在日本裁員5000人，並在海外裁減5000人，預計大部分裁員將在截至明年3月底的本財年完成，預期整個財年的重組費用約1300億日圓（約70億港元）。

重組費用料70億

松下預計，計入重組成本後，本財年的利潤為3100億日圓（約166億港元），低於分析師預期，且尚未考慮美國額外關稅的影響。

松下控股社長楠見雄規表示，經營「責任在我，我深感愧疚」，將返還自己總報酬的40%。他說，裁員是松下為了未來10年或20年做好準備的必要措施，使每名員工都具備高生產效率。他表示，如果不大幅削減固定成本，將無法再次追求增長。

擁有107年歷史的松下，將轉向節能發電、儲存，以及數據中心電源等領域，同時發展電動車電池和家用電器。

致力提升美國電池產量的松下，在截至3月底的季度，利潤按年增長74%，高於預期。儘管美國業務依然強勁，但車載能源業務卻有所轉弱。

Tesla是迄今為止，松下最大的電動車電池客戶。除了在內華達州與Tesla聯合經營超級工廠，松下也在提升堪薩斯州的產能。不過受貿易戰影響，Tesla正面對銷售下滑、成本上升的挑戰。

松下目前經營風筒、電梯、工業機械人等眾多業務。該公司2月曾表示，計劃精簡業務，削減工業設備和電視等非增長領域，並透過使用AI加快轉型，目標是在截至2029年3月的財年，實現10%或更高的股本回報率。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕裁員 松下 電池 特斯拉（Tesla）

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