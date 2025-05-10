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國際金融

Nvidia擬7月推降級版「H20」攻華 應對美出口管制 記憶體容量大減

【明報專訊】路透社引述消息人士稱，Nvidia（英偉達）（美：NVDA） 將針對中國市場的AI晶片「H20」降級，以應對美國政府不斷收緊的對華技術出口管制，維持其在中國市場的地位。消息指出，Nvidia已通知包括頂尖雲端運算供應商在內的中國客戶，降級版「H20」將於7月發布。據悉，按美方最新技術規範而設計的新版「H20」，效能將較原版「H20」顯著下降，例如記憶體容量將大幅減少，不過下游客戶仍有可能透過調整模組配置，改善晶片效能。Nvidia股價早段微升。

「H20」原是Nvidia獲准在中國銷售的最強大AI晶片，但美國政府於4月9日通知Nvidia，「H20」需取得出口許可才可對華出口，令該產品實際上被禁止進入中國市場。根據路透社4月的消息，Nvidia自1月以來，已累積價值180億美元的「H20」訂單。隨着市場對AI模型的需求增長，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）和TikTok母企字節跳動等中國科技巨企都增加對「H20」的預訂。

出口受限料造成55億美元損失

Nvidia上月披露，由於「H20」對華出口受限，預計在截至5月底的第一財季，將面臨55億美元的財務損失。美方收緊對「H20」的出口管制後，Nvidia行政總裁黃仁勳隨即飛往北京，與中國國務院副總理何立峰會談。分析人士指出，這反映中方對其訪問高度重視。

黃仁勳本周接受CNBC訪問時指出，中國AI市場的規模將在未來兩至三年達到500億美元，一旦錯過將造成嚴重損失。在截至1月26日的2025財年，中國市場為Nvidia帶來170億美元收入，佔其總銷售額13%。

美國政府在2022年10月首次對半導體行業頒布出口管制，禁止美國企業未經許可，向任何中國客戶出口先進晶片及相關製造設備，實際上禁止了Nvidia所有數據中心GPU出口中國。不過在此後一個月，Nvidia就為當時最先進的「A100」晶片，發布了名為「A800」的降級版晶片，後者每秒數據傳輸速率只有「A100」的三分二左右。

至2023年3月，Nvidia推出更最先進的「H100」晶片，同時又針對中國市場推出「H100」的降級版「H800」，後者的記憶體頻寬降低了40%，運算能力也有所下降，以配合美國政府的出口門檻。2023年10月，美國進一步收緊對華技術出口管制後，Nvidia再面向中國市場推出降級版「H20」晶片，以符合出口管制規定。不過隨着DeepSeek等低成本AI模型崛起，「H20」也面臨降級的命運。

華為開始填補美禁令缺口

市場人士反映，華為正開始填補美國技術出口禁令留下的空間。黃仁勳上周出席美國眾議院外交事務委員會的閉門會議時表示，限制Nvidia晶片出口中國，可能因此令華為的AI晶片變得更受歡迎。黃仁勳4月底曾在美國的科技會議表示，中國的AI進展「並未落後」（not behind），中國目前可能「緊隨」美國之後，但差距很小，而華為是「全球最強大的科技企業之一」。

市場分析指出，Nvidia的護城河在於軟件方面，其自主研發的CUDA開發平台，已成為全球AI運算的作業系統，即使中國替代品逐漸普及，客戶也難以轉換。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕出口管制 AI晶片

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