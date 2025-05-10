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經濟

平保減持建行 增持農行招行郵儲行

【明報專訊】近期一直增持內銀股的中國平安（2318），披露於本周二透過旗下平安資產管理減持建行（0939），為近期罕見。同日卻分別增持等值1億元的農行（1288）、招行（3968）及郵儲行（1658）股份。有分析相信平保是在內銀股之間換馬，整體仍在增持。

分析：內銀間換馬 整體仍增持

聯交所股權披露顯示，平安資管於本周二（6日）以每股均價6.4285元減持3400萬股，套現2.19億元，持股比例降至4.99%。而平保對上一次增持建行至需披露股權，為12月18日，當時持股比例跨越需披露的5%門檻至5.01%。

平安資管亦披露於周二，以每股均價4.7609元，增持約2101萬股農行股份，涉資1億元，經增持後平安資管持有37.04億股農行，持股比例由對上一次披露、即3月20日的11.08%，增至周二的12.05%。

而平安資管自今年1月初增持農行，至持股比例超越5%，持股數目為15.46億股，即約4個月內平安資管已增持約21.58億股。

另平安資管於周二以每股均價43.8670元，增持約231萬股的招行，持股數目增至5.53億股，涉資1.01億元，持股比例由3月26日的11.53%，增至周二的12.04%；平安資管周二亦以每股均價4.7752元，增持2096萬股郵儲行股份，涉資亦為1億元，持股比例由3月18日的9.05%增至10.05%。

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