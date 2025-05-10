台積電4月營收新高 按年升48%

股價升逾3% 全日最高收市

在台股市場，台積電股價昨日（9日）收升3.4%，報949元新台幣，以全日最高位收市。美股盤前則曾升2.4%至179.48美元。

該公司早前展望第二季時曾預期，合併營收將升至介乎284億至292億美元。而在1美元兌32.5元新台幣的平均匯率假設下，該公司毛利率預估57%至59%、營業利潤率則料有47%至49%。若以此推算，台積電第二季營收中位數將達9360億元新台幣，按季增11.5%、按年則增36%，並再創單季新高。

另外，有指台積電將在2025年下半年量產的2納米節點製程受客戶青睞，除了原有大客戶蘋果之外，後續AMD、Nvidia及其他科技大廠料將向台積電下訂單購買相關產品，而台積電訂單量及市佔率料因此受推動。

不過，台積電早前曾表示，新台幣每升值1%，台積電的營業收益率便可能下降0.4個百分點，而近期新台幣兌美元匯率急升的情景下，台積電第二季合併營收料受影響。