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經濟

寧德時代據指港上市籌最高413億

【明報專訊】A股巨企寧德時代（深：300750）來港發行H股集資規模，據報最少達40億美元（約312億港元），彭博報道指出，若增發及行使超額配售股，集資總額最高可達53億美元（約413億港元），並以A股周四收市價244.75元為H股定價上限。

英矽智能第三度申港上市 估值78億

美國人工智能（AI）驅動生物科技公司英矽智能（Insilico Medicine）周四深夜第三次遞表申請在港上市，摩根士丹利、中金公司和廣發證券擔任聯席保薦人。該公司曾分別於2023年6月及去年3月兩次向聯交所提交上市申請。

英矽智能已於今年1月完成新一輪約1.1億美元融資。公司行政總裁Alex Zhavoronkov早前表示，該輪融資後公司估值將推升至超過10億美元（約78億港元），並稱會將香港作為上市首選目的地。初步招股文件，截至今年5月6日，英矽智能持有644項專利及專利申請。公司去年全年收入8583.4萬美元，按年升67.8%；虧損收窄至1709.6萬美元。

同日入表的還有內地商用車自動駕駛技術供應商希迪智駕，是次為該公司首次遞表剛失效後即再度申請上市，中金（3908）、中信建投及中國平安資本為聯席保薦人。早於去年11月希迪智駕首次遞表時，路透社旗下IFR即引述消息報道公司擬籌資約2億美元（約15.6億港元）。財務方面，去年公司錄得收入4.1億元人民幣，按年增3.09倍；虧損擴大至5.8億元人民幣。

另根據券商數據，本周四（8日）至下周二（13日）招股的綠茶集團（6831）截至昨晚8時已錄得約52.5億元孖展。該股公開發售集資額1.21億元，相當於兩日超購逾42倍。

明報記者

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