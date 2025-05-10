比特幣重上10萬美元 3個月首次 受惠貿戰緩和機構加倉 港上市相關ETF升逾4%

明報記者 楊括

渣打銀行數碼資產主管Geoff Kendrick近期在一封寄給其客戶的電郵中表示，過去33周內美國比特幣現貨ETF錄得53億美元資金流入，反映有更多的機構資金正在湧入。

分析師：見12萬美元預測可能過低

Geoff Kendrick認為，美國乃至世界範圍內的資金配置部署正在重塑，尤其MicroStrategy等大戶持續加倉比特幣，因此他認為自己早前關於每枚比特幣達到12萬美元的預測已「很有機會成真」、「甚至可能過低」。他續指出，在超級大戶的支持下，比特幣價格將於夏季持續攀升，並有機會於年底前達到該行早前預測的20萬美元。

比特幣升破10萬美元關，HashKey Group首席分析師丁肇飛則指早有預兆。他表示，早在4月底，比特幣就出現了與美股「同頻脫錨」的情况，未受美股波動影響走出獨立行情，這為比特幣重返10萬美元埋下了伏筆。

被指對加密貨幣友好的美國證券交易委員會（SEC）主席阿特金斯（Paul Atkins）上月底就職，市場料其將推動加密貨幣監管立法進程，分析料相關因素對比特幣等虛擬資產價格有一定支持。丁肇飛則指出，早前美國新罕布什爾州、亞利桑那州陸續推動建立比特幣戰略儲備的法案等，相信相關舉措對市場信心有極大增強作用。至於宏觀環境，丁肇飛分析稱，英美達成貿易協議，讓市場認為關稅戰的影響將漸弱，繼而令比特幣價格暴漲。

美穩定幣監管法案參院未過關

但衆多利好之下，美國聯邦層面虛擬貨幣立法則出師未捷。事緣美國首套針對穩定幣發行商制定的監管規則即《GENIUS Act》當地時間周四（8日）在美國參議院表決時僅獲48名議員支持，低於所需的60票，最終未能過關。

民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）與參議員華倫（Elizabeth Warren）傳曾私下要求黨內成員暫停支持上述法案，他們主張加入更嚴格的反貪腐條款，包括禁止特朗普與其他政府高官於任職期間從交易加密貨幣中獲利等，但要求遭共和黨方面拒絕，故上述法案闖關失敗。不過，彭博稱雙方未來幾周仍可能達成協議。