北水回歸 恒指漲91點錄7連升

全周計，恒指和國指累升1.61%及0.95%，科指累跌1.22%，恒指和國指更連升4周，恒指累升1953點或9.34%，國指累升507點或6.49%，兩指數上一次連升4周分別為去年8月30日及2月7日。

藍籌由阿里巴巴（9988）及匯控（0005）分別升1.7%及1.3%已推動恒指升53點，但晶片股走弱，預告第二季收入下跌的中芯國際（0981）逆市跌4.76%，成「最傷」藍籌，華虹半導體（1347）更跌7.94%。

瑞銀：國際投資者加倉中國股票

瑞銀研究部指出，首季國際投資者將投資中國的低配幅度從-1.9%減輕至-1.5%，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，海外投資者加倉最多行業為汽車、醫療保健和房地產。滬深港通方面，買入最多行業包括互聯網、金融和科技。

摩根士丹利發表報告指出，中美即將會談，中國人民銀行推貨幣寬鬆政策，A股氣氛改善，建議建立均衡投資組合，包含大型離岸科網股及A股巿場的藍籌消費股。大和指港股及A股於首季受惠部分行業表現勝預期，盈利增0.7%至3%，因成本控制、政府刺激經濟措施或地緣政治緊張帶動。