明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

北水回歸 恒指漲91點錄7連升

【明報專訊】國務院副總理何立峰將於周末在瑞士與美國財長貝森特會談，加上美國與英國達成貿易協議，令亞洲股巿普遍做好，恒指最多曾升132點，但中美高層會談前市場觀望氣氛濃厚，全日只升91點，收報22,867點。恒指一年來再錄連升7日，累升895點或4%，上次連升7日已是去年4月30日，國指及科指各收報8308點及5180點，分別升0.1%及0.93%。大市成交額1616億元，比周四跌13%，北水終止連續兩日淨流出，昨天淨流入40.44億元，本月暫淨流入72.69億元。

全周計，恒指和國指累升1.61%及0.95%，科指累跌1.22%，恒指和國指更連升4周，恒指累升1953點或9.34%，國指累升507點或6.49%，兩指數上一次連升4周分別為去年8月30日及2月7日。

藍籌由阿里巴巴（9988）及匯控（0005）分別升1.7%及1.3%已推動恒指升53點，但晶片股走弱，預告第二季收入下跌的中芯國際（0981）逆市跌4.76%，成「最傷」藍籌，華虹半導體（1347）更跌7.94%。

瑞銀：國際投資者加倉中國股票

瑞銀研究部指出，首季國際投資者將投資中國的低配幅度從-1.9%減輕至-1.5%，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，海外投資者加倉最多行業為汽車、醫療保健和房地產。滬深港通方面，買入最多行業包括互聯網、金融和科技。

摩根士丹利發表報告指出，中美即將會談，中國人民銀行推貨幣寬鬆政策，A股氣氛改善，建議建立均衡投資組合，包含大型離岸科網股及A股巿場的藍籌消費股。大和指港股及A股於首季受惠部分行業表現勝預期，盈利增0.7%至3%，因成本控制、政府刺激經濟措施或地緣政治緊張帶動。

相關字詞﹕匯控 國指 中芯國際 恒指

上 / 下一篇新聞